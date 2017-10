Miss Venemaa tänas Putinit, et Venemaal seksuaalset ahistamist ei esine

Miss Venemaa 2017, Polina Popova, ja esimene printsess Ksenia Alexandrova esindavad Venemaad sel aastal Miss Maailma ja Miss Universumi valimistel. Neljapäeval aga rääkisid nad pressikonverentsil seksuaalsest ahistamisest, mis filmiprodutsent Harvey Weinsteini kaasuse raames on üle maailma kõikjal teemaks. Paljud näitlejad, modellid ja Weinsteini töötajad on süüdistanud teda vägistamises, seksuaalses ahistamises ja filmirollide seksi vastu vahetamises.

«Ma usun, et sellised asjad ei saa Venemaal juhtuda ja selle eest saame me tänada Vladimir Vladimirovitš Putinit ja tema poliitikat,» ütles Alexandrova. «Me kuuleme sellistest juhtumitest oma riigis väga harva ja ma olen selle eest väga tänulik.»

Popova ütles, et ta pole kunagi saanud ebameeldiva tähelepanu osaliseks. «Ma usun, et kõik sõltub naisest. Ma ei tea, kuidas Angelina Jolie sellel hetkel käitus, oli ju mees ometigi tema tööandja,» viitas miss sellele, et ka Jolie on oma ahistamislooga avalikkuse ette tulnud.

Hoolimata Popova ja Alexandrova sõnadest on siiski naistevastane vägivald saamas ka Venemaal aina enam kajastust. Jaanuaris võeti vastu seadus, millega keelustati koduvägivald, kirjutab The Moscow Times.