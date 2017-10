11 põhjust, miks jätta alkohoolikust partner maha

Carole Bennett, kes on pidanud ise kunagi selle otsuse vastu võtma, jagab saidil Family Recovery Solutions oma kogemust. Tema oli oma partneriga koos 20 aastat, neil oli ühine pere. Kuid lõpuks otsustas ta siiski suhte lõpetada.

Kõigepealt toob ta välja põhjused, miks sageli ei julgeta seda otsust teha.

Sa kardad, milline elu võib hakata välja nägema.

Sa kardad, et lastel on kahe vanemaga parem kui ühega, hoolimata pingetest kodus.

Alkohoolik on peamine leiva lauale tooja ja sa kaotaksid rahaliselt.

Sa kardad kättemaksu.

Sa klammerdud nende väheste normaalsete hetkede külge, mil alkohoolik käitub hästi, ja loodad, et ükskord see jääbki nii.

Sa kardad üksi olla.

Sa tunned sotsiaalset või perekondlikku survet asi lihtsalt välja kannatada.

Sa usud, et kui sa teed nii või naa, siis asjad muutuvad.

Läbikukkumine pole võimalus.

Sa kardad kuulujutte.

Sa juba oled end pühendanud.

Sul on madal enesehinnang.

Kuid on ka põhjuseid, miks tõsiselt suhte lõpetamist kaaluda.

1. Sa oled vaimselt ja füüsiliselt kurnatud, kuna pead pidevalt tegelema sõltlase kontrolli alt väljunud käitumisega.

2. Sa ei suuda enam alkohooliku sõnu või tegusid usaldada.

3. Alkohoolik kiusab, naeruvääristab sind, ta ei austa sind ning süüdistab sind kõigis oma vigades.

4. Sa tead, et kõik paranemislubadused ei saa tõeks.

5. Sa mõistad, et väärid paremat.

6. Sa ei karda enam üksi olla, sest sa saad aru, et oled ammu tegelikult üksinda - su kallim elab oma elu oma armastatud droogi seltsis.

7. Kõigi elu keerleb ümber alkohooliku ja terve perekond kannatab.

8. Sa kardad igasugust suhtlemist ning avastad, et pead olema eriti ettevaatlik, et mitte kutsuda enda peale alkohooliku viha.

9. Ükskõik, kui palju sa ka ei püüaks, sõltlane pidevalt tõstab latti kõrgemale ning nõuab, et sa teeksid suhtes aina rohkem, rahulolu ei saabu kunagi.

10. Mõte sellest, et sa pead veel ühegi hetke oma elust nõnda veetma, ajab sind reaalselt iiveldama.

11. Sind ei huvita enam, mida teised sellest arvavad või mida teised võiks öelda või mis tagajärjed kaasa tulevad, sul on juba väljapääsutee silme ees.

Kui sa oled lõpliku otsuse teinud ja lõpetad suhte, siis palun ära nahuta end, et miks sa küll seda varem ei teinud. Inimesed jäävad ebatervetesse suhetesse erinevatel põhjustel. Püüa meeles pidada, et mõned aastad ebakindlust on kordi parem kui aastad ja aastad lõputut õudust.

Sa võid ka tunda, et oled suhtes alt vedanud, kuid tegelikult võib lõpetamise otsus olla väga jõustav. Mõtle sellele, et sa võtsid kontrolli lõpuks enda kätte ja mõnikord on see kõige vapram asi, mida sa teha saad.