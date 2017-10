Pantvangikriisi läbirääkija annab nõu: kuidas panna lapsed tegema seda, mida sa tahad

Siin on kapten Keith O'Sullivani, endise Wayne'i politseijaoskonna kriisiläbirääkimiste meeskonna nipid, kuidas lastega hakkama saada.

Ole kena

«Inimestel on raske olla sinu vastu õel, kui sa nendega kenasti käitud,» ütleb O'Sullivan. Seega, kui sa annad kellelegi ebameeldiva ülesande, naerata! Rahulik ja sõbralik hääletoon teeb käskluse vastuvõtmise palju lihtsamaks.

Raamista käsud palvetena

Inimestele ei meeldi, kui neid käsutatakse. Kui läbirääkija tahab, et end barrikadeerinud inimene koostööd teeks, küsib ta viisakalt, et ta tuleks välja ja arutaks oma probleemi üle. Kui sa tahad, et su teismeline tütar koristaks oma tuba, maini möödaminnes, et tuba on natuke räpakas ja kas tal oleks ehk mõni moment, et selle probleemiga tegeleda. Kui sa tahad, et midagi tehtud saaks, võidakse su palvele esiti vastu hakata, kuid tuleb leida ühine pidepunkt. «Näiteks «niipea, kui sa selle pantvangi vabastad, saame me pöörduda su nõudmistenimekirja täitmise poole», või «niipea, kui sa oma toa ära koristad, saame me välja jäätist sööma minna»,» vahendab Insider O'Sullivani trikki.

Harjuta aktiivset kuulamist

See on eluliselt oluline, kui keegi üritab sinuga vaielda. Kas su poeg tahab minna sõbra poole, enne kui on muru ära niitnud? Ära sega vahele. Hoia end tagasi, ära vaidle vastu. Lihtsalt kuula. «Tee pantvangi võtnule - või antud juhul pereliikmele - selgeks, et sa kuulad tema muret ja kinnita talle, et sa oled tema poolel,» ütleb O'Sullivan. «Pärast seda on edasine läbirääkimine juba palju lihtsam ja liigub eesmärkidele lähemale. Lõppeks tahad sa, et kõik tunneks, et nad on otsustusprotsessis osalised olnud ja et te tegite seda üheskoos.»

Teiste sõnadega tunneb su tütar, et ta tahtiski ise prügi välja viia.