Naised paljastavad: jubedad kingitused, mida ämmad on neile teinud

Käterätikud

Sarah jagab oma mälestust jõuludest, kui ta ämm tegi talle märkuse, et vannitoa käterätikud on vanad ja mustad ning juba jõuluõhtul kinkiski ta talle uued, vahendab Good Housekeeping. Sarah meelest oli see solvav, kuna tema käterätikud olid nii uued kui ka täiesti puhtad.

Muusika DVD

Jessica meenutab, kuidas aastaid tagasi ämm kinkis talle oma lemmikartisti DVD, mis aga ei olnud kohe kindlasti Jessica maitse.

Kaal

Erin sai aga kingiks kaalu, mis imselgelt oli vihje, et ta võiks alla võtta.

Puust mask

Getty oli täiesti jahmunud, kui talle kingiti puust hirmsa näoga mask.

Liiga väike pluus

Lily sai oma mehe ema käest kingiks liiga väikse pluusi, mis oli koguni kaks numbrit väiksem. Lily kahtlustab, et ämm teadis väga hästi, et see ei lähe talle selga.

Kantud särk

Kathy oli šokis, kui avastas kingipakist särgi, mis ilmsegelt oli kellegi poolt juba kantud.

Beebiasjad

Mary ei suutnud oma viha varjata, kui ämm kinkis talle kingipaki koos igasuguste beebiasjadega, kuigi ta polnud ämmale kuidagi vihjanud, et nad plaanivad lapsi.