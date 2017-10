Pilt põrandal lebavast juuksurist soojendas tuhandete südant

Fotol on näha, kuidas 45-aastane Francis on heitnud põrandale pikali, et lõigata kuueaastase Wyatt Lafrenière'i juukseid. Poisil on autism ning tema ema Fauve ütles, et kõik teised juuksurid on läinud paanikasse, kuna Wyatt on ülitundlik. Mõnikord tähendab see, et ta ei suuda taluda, kui keegi ta juukseid katsub.

Francis töötab juuksuritöökojas nimega Authentischen Barbier, mis asub Quebecis, Kanadas. Ta mõistab, et on asju, mida ta saab teha selleks, et Wyattil oleks mugavam. Nii ongi üks tema meetoditest poisiga koos põrandale heitmine.

Francisel on mitmeid autistlikke kliente, kellele ta omamoodi läheneb. Üheks oluliseks asjaks on ka ukse lukustamine, et toas oleks vaikne. Wyatti emal jagub ainult kiidusõnu ning ta nimetas Francist «igapäevaseks kangelaseks». «Ta tervitab Wyattit kui oma parimat sõpra,» vahendab APlus naise sõnu. «Näha, et ta aktsepteerib erinevusi on lihtsalt imeline.»