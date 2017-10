Kuulsused, kes on eriti diivalike nõudmistega silma paistnud

News.com.au toob meieni veel tuntud inimesi, kes on diivakäitumisega silma paistnud.

Lady Gaga

Aastal 2012 oli Gaga mässitud kohtuvaidlusse endise töötaja Jennifer O'Neilliga, kelle sõnul oli lauljatar talle ületundide eest võlgu umbes 390 000 dollarit (330 000 eurot). 13 kuu jooksul, mis Jennifer lauljaga töötas, eeldati, et ta on valves 24/7, äratama staari üles ning kindlustama, et pärast dušši ootab Gagat rätik. Samuti nõuti, et ta magaks staariga samas voodis, sest Lady Gagale ei meeldivat üksi magada. Gaga läks kohtuvälisele kokkuleppele.

Mariah Carey

Mariah' telesaade «Mariah's World» on küll unustustehõlma vajunud, kuid üks moment sellest tasub meenutamist. Carey assistent Molly sai närvivapustuse, kui ei suutnud hotellitelekat lauljatari Apple TVga ühendada. «Apple TV on kõige tähtsam asi preili C jaoks!» nuttis ta hüsteeriliselt kaamerate ees. «Kui ta ei saa Apple TVd magamise taustaks mängima panna, siis ta ei maga ja kui ta ei maga, ei saa ta ka esineda.» Tema pisarad polnud aga eriti tark lüke, kuna üks Carey nõudmistest on, et keegi tema töötajatest ei tohi töö aja nutta. Samuti ei ole töötajatel lubatud aasta aega kellegagi kohtingutel käia.

Rob Lowe

Mõni aeg tagasi lekitati avalikkuse ette Lowe'i nõudmised assistendile. 70 000 dollari (59 000 euro) suuruse aastapalga eest on assistendi kohustuseks «mitte kunagi midagi eeldada», andma majatöötajatele teada, kas Lowe vajab massaaživanni ning enne iga Lowe'i sarja lindistamist leppida kokku juuksuriaeg.

Anna Wintour

Kuigi pole kunagi kinnitatud, siis on üsna selge, et kurikuulus Miranda Priestly on loodud pikaaegse Vogue'i peatoimetaja Anna Wintouri järgi. Raamatu «Saatan kannab Pradat» autor Lauren Weisberger töötas Wintouriga 11 kuud, enne kui töölt lahkus ja menuraamatu kirja pani. Priestly on väga hirmutav karakter, tema nõudmiste hulka kuulus näiteks veel avaldamata Harry Potteri raamatu käsikirja saamine ja vihmasajus eralennuki juhtimine.