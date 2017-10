Nupukad nõksud, mille abil laps hooajalisi köögivilju sööma meelitada

Hea uudis on see, et tegemist pole võimatu missiooniga. Eriti sügisesel saagikoristusajal, mil maapõuest tulevad mahlased porgandid, peedid, pastinaagid ja kartulid ning puud kostitavad õunasajuga.

«Hooajalised puu- ja köögiviljad ning marjad maitsevad värvikireval sügisel mesimagusalt ning pakatavad kasulikest vitamiinidest ja toitainetest. Kuna laste meelitamiseks on oluline neile pakkuda lõbusaid, kavalaid ja positiivseid kogemusi toiduga, tuleb värske kraam serveerida lastele meelepärasel viisil,» ütleb koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Et laste suunamine tervislike valikute poole saaks ka pärast koolipäeva jätkuda, jagab kogenud koolitoitlustaja kodus proovimiseks mõningaid nippe.

Maitsesta naturaalselt

Mõned lapsed naudivad toore kapsa või porgandi krõbistamist, kuid suurem osa eelistab, et need oleksid õige kujuga ja mugavad süüa ning mõnusalt maitsestatud. Viimane ei tähenda kohe kindlasti maitseainete toidule kuhjamist. Pressi hoopis riivitud porgandi hulka värsket apelsini- või sidrunimahla ning magusta mahl meega. Peedisalatiga sobib aga imeliselt riivitud õun või tervisest pakatavad metsamarjad.

Korralda köögiviljanädalaid

Lapsed söövad suurema tõenäosusega toite, mille valimisse ja valmistamisse neid on kaasatud. Kutsu lapsed toidupoodi, metsa, aiamaale või turule ja esitage endile väljakutse igal nädalal valmistada kindlast hooajalisest köögiviljast või puuviljast toite.

Selline loov lähenemine annab vanematele ja lastele rohkem ühist aega, võib olla mitmete põnevate retseptide alguseks ning suurima tõenäosusega õpetab last ka köögivilju hindama.

Loo kavalaid koosluseid

Kombineeri lapse poolt palavalt armastatud toidud köögiviljadega, mis veel nii suurt poolehoidu pole väärinud. Mee sisse kastetud ja ahjus küpsetatud porgandid, juustune brokoli või friikartulid tervislikus võtmes – valmistatud maguskartulist ja küpsetatud ahjus. Lastele meeldib üldiselt magus maitse, nii et sügis oma hooajaliste saadustega on hea aeg katsetamiseks. Talve saabudes võib laps olla köögiviljadega juba harjunud ning erinevad aiasaadused ei pruugigi enam vastikusreaktsioone tekitada.

Riivi ja peida

Riivimise abil on võimalik peita köögiviljad erinevatesse toidukordadesse. Kui tegemist on eriti suure köögiviljapõlguriga, siis tuleb köögiviljad teha eriti väikeseks. Porgand ja suvikõrvits on köögiviljadega tutvujale kõige neutraalsema maitsega ja seepärast saab näiteks peeneks riivitud suvikõrvitsast isegi tervislikku šokolaadikooki valmistada.

Riivitult sobib porgand kotlettidesse, lihapallidesse ja isegi laste poolt palavalt armastatud tomatisesse Bologna kastmesse. Kui lapsele meeldib pikkpoiss, siis proovi järgmisel korral hakkliha hulka lisada paprikat või herneid.

Edasijõudnud võivad proovida riivitud köögiviljadest salateid, kuhu on lisatud ka õunu või metsamarju.

Püreesta

Püreestatud köögiviljad on kaval viis paksendada nii külmi kui kuumi kastmeid ja suppe. Kasuta hooajalisi vilju nagu kartulid, kõrvits ja pastinaak. Tummiselt karamellise maitse saad köögivilju eelnevalt röstides. Kuna lapsed armastavad süüa lihtsaid toite, kus ei ole liialt erinevate tekstuuridega mängitud, on just kreemised koostisosad nende lemmikuteks.

Värvid ja mustrid taldrikule

Väikesed marakratid ei suuda ära öelda kirevale toidule. Kuid siin tuleb tähele panna, et kui täiskasvanutele sobib süüa ühte patta pandud köögivilju, siis lapsed võivad pirtsutama hakata. Nende jaoks ei tähenda värviline toit kokku segatud asju, vaid värvilist valikut erinevatest köögiviljadest ja marjadest.

Seepärast proovi taldrikule üksteise kõrvale sättida erinevat värvi köögiviljad ja mõni tervislik kaste. Nii peibutab lapsi esiti värviline taldrik, kuid neil on siiski võimalus valida sobivaid köögivilju vastavalt enda eelistustele.

Kui selline tervislik valik taldikul ei ole piisavalt paeluv, siis tuleb loovus tööle panna ja proovida luua neist köögiviljadest erinevaid mustreid. Naerunäod, porganditest päikesekiired, brokolist põõsad – fantaasial ei ole piire.