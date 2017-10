Naine pihib: kuidas ma suhtest vaimselt ebastabiilse mehega peaaegu eluga ei pääsenud

Peagi hakkasin jälle mehelt kõnesid ja sõnumeid saama. Ühel hetkel helistas ta mulle keset ööd, nuttes. Vandus mulle igavest armastust ja palus mul kohe tema juurde sõita. Mina, loll, muidugi sõitsingi ja kust ma ta leidsin? Selle teise naise juurest. Võtsin ta sealt auto peale ja siis ta jälle ei teadnud, kumba naist ta endale soovib. Saatsin pikalt, jälle ei suhelnud tükk aega. Loomulikult mõne aja pärast kostitas ta mind sisuliselt sama kõnega, et mina olevat ikka tema elu armastus.

Siis olimegi jälle koos rahumeeli ligi kuu aega, kõik oli peaaegu ilus, aga sain teada, et tal on jälle kuskil uus naine. See oli minu jaoks ka viimane kord andestada. Ütlesin mehele head aega, blokeerisin ta kõikvõimalikud suhtlusteed ära ja elasin mõnda aega kodulinnast eemal.

Juhtusime aga mõni aeg hiljem jälle samasse seltskonda ning hakkasime suhtlema. Mina mõtlesin, et saamegi seekord normaalselt läbi nagu sõbrad, kuid reaalsus oli sootuks teine. Ka seekord hakkas ta mulle rääkima, kui väga mind igatseb ja kui väga mind tagasi tahab, aga ma saatsin ta pikalt. See olukord kasvas aga üle käte, ta hakkas iga päev mulle helistama ja kirjutama, et tapab end ära. Alguses allusin ta provokatsioonile, käisin teda alati lohutamas ja rääkimas, et kõik saab korda, et ta saab minust üle. Ühel hetkel see enam ei aidanud, pidi sekkuma ka politsei.

Põhimõtteliselt kestis selline suhtlemine-mittesuhtlemine tükk aega kuni selleni, et ta mind ära lubas tappa ja sellele ka väga lähedal oli. Õnneks suutsin olukorra enda kasuks pöörata ja pääsesin eluga, kuid hirmus on ikkagi pimedatel tänavatel käia ja hommikuti enne tööleminekut käin ka auto ümber alati tiiru, sest ei tea, mis talle pähe lööb ja ta mind päriselt teise ilma saadab.

Miks ma seda lugu aga kirjutan? Tahan panna kõikidele inimestele südamele, et kui olete lähisuhtes inimesega, kes on vaimselt ebastabiilne, siis ärge tooge talle vabandusi. Minu viga oligi see, et ma lohutasin end sellega, et «siis kui tal seda hulluhoogu pole, on ta ju täitsa tore mees». Inimene, kes on selliste probleemidega, ei jäta teid mitte iialgi rahule. Aeglaselt inimese elust kadumine ei aita, tuleb järsult lõpetada kogu kontakt ning tema maailmast kaduda. See on tohutult raske, kuid kokkuvõttes kõigile parem. Kahjuks on ka Eesti seadused sellised, et inimest ei saa vastu tema tahtmist asutusse panna ja seetõttu pean mina ja ilmselt ka nii mõnigi teine sarnase olukorra käes kannatav inimene hoolega valima, kus ja mis kellaaegadel käiakse.