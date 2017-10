Kas iga päev duši all käimine on hea?

Eksperdid ütlevad, et iga päev duši alla käimine ei ole tegelikult üldse paha, kui seda teha ilma seebita, kirjutab Daily Mail. Seep nimelt, sisaldab pindaktiivset ainet, mis teeb ta tahkeks. Kõva toode aga kriibib tahka ja kahjustab naha epiderimilist kaitsekihti. Seega kõige parem oleks kasutada seebivabu pesuvedelikke ja geele.

Samuti panevad spetsialistid südamele, et vesi ei niisuta nahka, vaid teeb ta hoopis kuivaks. Seetõttu on hea kohe peale pesu kasutada kreemi, mis niisutab.

Kui tihti aga peaks ennast pesema? Dermatoloogid ütlevad, et igapäevasel duši all käimisel on omad plussid nagu näiteks igapäevase mustuse maha pesemine, samuti aitab see lihastel lõdevstuda ja kesknärvisüsteemi rahustada. Tuleb aga silmas pidada, et mitte väga kuuma vett ei kasutada, kuna see võib nahka ärritada ja kuivaks teha.