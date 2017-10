Vaata, millised Eesti söögikohad kandideerivad parima tiitlile

2017. aasta hooaja finalistid selgitati järgnevates kategooriates:

Fine dining – Horisont, Tchaikovsky ja Ö.

Casual dining – Gloria Veinikelder, Kaks Kokka ja Ribe.

Pererestoran – GOSPA, Lucca ja YliCool.

Eesti köök – Farm, Juur ning Leib Resto & Aed.

Rahvusköök – Cru, Gianni ja Haku.

Kohvik – Café Lyon Meistri, Gianni Café ja Hapsal Dietrich.

Pub/Brasserie – Kolm Sibulat, Frenchy ja Saku Gastropub.

Tänavatoit – La Prima Pizza, Papa Joe ja Burger Kitchen Tänavagurmee.

Parima peakoka tiitli nimel jätkavad võistlust Martin Meikas ja Ranno Paukson restoranist Ö, Martin Meikas ja Ranno Paukson restoranist Kaks Kokka, Shuichi Shiraishi restoranist Haku ja Costantino Veglianti restoranist Gianni. Parima teeninduse kategooria finalistid on Ribe, Haku ja Gianni ning taimetoidu pakkuja Vegan Restoran V, Raimond ja Ö.

Kümme aastat toimus see konkurss nime all Hõbelusikas, pärast kahe aastast pausi hakati konkurssi 2016. aastal korraldama nime all Silverspoon.

Konkursi läbiviimise sõltumatuse ja infoturbe eest vastutava audiitorfirma PwC Baltikumi juhtivpartneri Ago Vilu sõnul kasutati esmakordselt restoranide hindamisel elektroonilist süsteemi. «See muutis infoliikumise kohtunikelt meieni oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ning sujuvamaks. Samuti võimaldas uus e-hindamise süsteem kordades kiiremini kokku lugeda hääled ja koostada restoranidele väärtuslikud tagasisidematerjalid.» selgitas Vilu.

Silverspooni 2017. aasta hooaja võitjad kuulutatakse välja 3. novembril Rotermanni Soolalaos.