Sarah Jessica Parkeri nõudmised oma majapidajatele on küllaltki kummalised

Kirja luges ette saatejuht Michelle Collins ning väidetavalt on tegu kirjaga, mille kirjutas 52-aastane näitleja isiklikult ühele tema sõbrale, kes töötab SJP alluvuses majas, kus elavad Sarah, tema abikaasa Matthew Broderick ja nende kolm last.

Kirjas nõuab ta, et tema töötajad täidaksid laste jaoks mängimiseks väikese purgi vaseliiniga. Ta rõhutab, et purk ei tohi olla liiga suur, et majas oleks vähem segadust, ning et lusikas või nuga, mida purgi täitmiseks kasutatakse, oleks pestud käsitsi kõigepealt paberkäterätiga, seejärel aga nõudepesumasinas.

Samuti peab pidevalt täitma Neutrogena näopesuvett ja dušigeeli tema 14-aastase poja vannitoas. Parkeri nõudmisel aga ei tohi osta mitut kosmeetikavahendipudelit korraga, vaid tuleb olemasolevate taset igapäevaselt jälgida ning asendada vaid siis, kui see on täielikult tühjaks saanud.

Collinsi sõnul saatis SJP oma töötajatele ka väga detailse kirja, kui perekond kannatas silmapõletiku all, seejuures oli kirjas mainitud ka, kui tugevalt peavad lapsed silmatilku pannes silmi pilgutama.

Parkeril ja Broderickil on kaheksa-aastased kaksikud tütred, Tabitha ja Marion. Ühes teises kirjas olid nõudmised «taco-teisipäeva» korraldamiseks ning poenimekirja lisatud «misiganes liha see on, mis taco’de sisse läheb».

Parkeri esindaja ütles news.com.au kommentaaripalvele vastuseks, et neil pole aimugi, kes Collins on.