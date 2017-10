Kümme müüti sekstöötajate kohta, mis ei vasta tõele

Nüüd aitab ta Female Firsti vahendusel ümber lükata kõige levinumaid müüte sekstöötajate kohta.

See on sama, mis Julia Roberts «Kaunis naises»

On väga pikk nimekiri filmidest, kus sekstöötajaid kujutatakse glamuuritaridena. Need stereotüübid on sageli väga ühepoolsed, sageli ebarealistlikud ning need on kirja pannud valged mehed. Seetõttu on väga oluline vastu astuda valearusaamadele, mis hoiavad stigmat elus – ja stigma viib eraldatuseni, ohtlike seadusteni ja lõpuks vägivallani.

On vaid kaht tüüpi sekstöötajaid: «traagiline» ja «glamuurne kõrgklass»

Sekstöötajad võivad olla eskordid, stripparid, veebikaameramodellid, pornonäitlejad, dominad. Nad võivad töötada toas või õues. Need on mehed ja naised, transseksuaalsed ja mittebinaarsed. Nad võivad teenida väga vähe või väga palju, olenevalt nende tööst, aastaajast ja piirkonnast. Mõnedele meeldib nende töö, teised vihkavad seda, paljud teevad seda, et lapsi elatada. Mõned teevad, et saaksid osta alkoholi ja uimasteid, mõned selleks, et maksta ülikooli eest. Täpselt nagu enamike teiste tööde puhul.

Sekstöötajaid on vaja päästa

Ehk on vaja kõiki kapitalistlikus süsteemis elajaid päästa – kindlasti eelistaksid paljud meist mitte oma tööd teha. Kuid kuni see pole valik, vajavad töötajad vaid töötajate õigusi ja inimõigusi, samamoodi on ka sekstöötajatega.

Ma ei tunne küll ühtki sekstöötajat

Seda eeldavad paljud, kes lähevad sekstöötajatest kõnelevat etendust vaatama – et näitlejad laval pole sekstöötajad, ega keegi tehnilisest tiimist. Nad eeldavad, et näitlejapalk Londonis on piisavalt suur, et üüri maksta. Nad eeldavad, et inimesed, kes istuvad publikus nende kõrval, pole sekstöötajad ning et ükski inimene nende elus ei saa see olla. Raskete aegade tõttu pöörduvad paljud seksi müümise poole, kuid kui sina seda paar korda teeksid, kas julgeksid seda oma sõpradele ja perele tunnistada?

Sekstöötajad ei oska laulda

Et see stereotüüp eksisteerib, ei olnud enne etenduse lavale toomist teada. Inimesed hakkasid imestama, et kas tõesti on laval päris sekstöötajad, kes veel laulavad ka. Huvitav valearusaam, eriti arvestades, kui palju on pidanud naised oma seksuaalsusele lootma, et muusikatööstuses ellu jääda.

Sa ei saa olla feminist ja sekstöötaja

On kindlasti feministe, kes tahavad sekstöötajate õigused maha vaikida, kuid võiks vaielda, et vähemuse õiguste mahavaikimises pole midagi radikaalset. Kõik etendusega seotud sekstöötajad on uhked feministid!

Sekstöötajal ei saa olla lähisuhteid

Sekstöötajad on emad, tütred, vennad ja armastajad. Nad on inimesed. Mõnedel neist on suhted, mõnedel mitte. Kuid tänu stigmale, mida meedia ja popkultuur toidab, tunnevad paljud neist, et on oma lähedastest eraldatud.

Naised ei osta seksi

On tõsi, et enamik kliente on mehed, on palju lugusid sellest, et kliendiks on olnud naine. On samuti palju naisi, kes vaatavad pornot ning naudivad stripiklubides käimist. Ning palju pornot on ka naiste toodetud!

Sinuga pidi juhtuma midagi halba, et sa sekstöö poole pöördusid

On palju erinevaid halbu asju, mis võivad inimestega juhtuda, eriti kui nad pole heteromehed. Üks naine viiest on kogenud seksuaalset vägivalda. Sekstöötajad pole samuti kaitstud, kuna pole häid seadusi, mis neid kaitseks.

Sekstöötajatel pole häält, seega peame me nende eest rääkima

Sekstöötajatel on hääl, inimesed lihtsalt harva tahavad neid kuulata. Aastaid on sekstöötajate õiguste eest võitlev liikumine proovinud seadusi muuta. Sekstöötajaid tuleb kuulata ja kuulda.