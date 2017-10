Viis põnevat nippi isepruunistava kreemi kasutamiseks

Küll aga on nende kreemide abil loomuliku ja ühtlase jume saavutamine omaette kunst. Erinevaid soovitusi ja nippe isepruunistavate kreemide kasutamiseks leidub mitmeid, kuid Dove’i brändijuht Kertu-Kai Põldvere toob alljärgnevalt välja just need kõige kasulikumad, millest ehk paljud veel kuulnud pole.

Valmista nahk ette

Soovitatav on oma nahka koorida 24 tundi enne isepruunistava kreemi kasutamist. Pärast pesemist ja raseerimist niisuta keha õlivaba kehavõiga. Eriti tähelepanelik tuleks olla kuivemate piirkondadega nagu küünarnukid ja põlved mis nõuavad intensiivsemat niisutust. Poorse näonaha pruunistamisel on soovitatav seda enne jääkuubikuga õrnalt hõõruda, et poorid aheneksid. See kaitseb neid ummistumise eest.

Testi toote sobivust

Testi isepruunistavat kreemi päev enne väikesel nahapiirkonnal, mis ei ole nii nähtav. See võimaldab aru saada, millise tooni kreem saavutab ning milline on selle reaktsioon nahaga. Isepruunistava kreemi lõpptulemust võivad mõjutada näiteks mõned ravimid või menstruaaltsükkel. Kui lõpptulemus jääb liiga tume, ei ole «päevitusprotsess» veel sugugi ebaõnnestunud. Määri nahale beebiõli ning lase sellel umbes kümme minutit imenduda. Seejärel võta üks kuum dušš ning peaksid saavutama heledama tooni.

Kasuta õiget tehnikat

Isepruunistava kreemi pealekandmist on soovitatav alustada jalgadest ning seejärel kehaosade kaupa ülespoole liikuda. Nii saavutad kõige loomulikuma tulemuse. Rantide vältimiseks alusta kreemi pealekandmist hüppeliigestest ning liigu järjest üles kuni jõuad õlgadeni. Viimasena kreemita käed. Nägu pruunistades liigu näpuotstega kreemi õrnalt hajutades näo keskelt suunaga väljapoole.

Kontuuri oma keha

Näo kontuurimisega on vast iga naine juba tuttav, kuid mis puudutab keha kontuurimist, siis tasub ka selle salanipiga tutvust teha. Käed, kõht ja jalad on peamised kehaosad, mida isepruunistava kreemi abil on võimalik kontuurida. Kuna nahk imab ainult teatud koguses kreemi korraga, siis parima lõpptulemuse saavutamiseks ei ole soovitatav keha pruunistada ja kontuurida samal päeval.

Lase kreemil kuivada

Selleks, et vältida riiete määrdumist, lase kreemil korralikult nahka imenduda. Kui ajanappuse tõttu seda teha pole võimalik, siis kasuta fööni jahedat funktsiooni. Jume pikemaks säilitamiseks kasuta õrnatoimelist dušigeeli ning hoia nahk niisutatud.