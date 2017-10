Tee järele! Eesti parim puder on just see

Puder röstitud rukkihelvestest, porgandikrõpsude ja kuivatatud jõhvikatega

Koostisosad:

600 ml piima

250 ml rukkihelbeid (rösti kuival panil enne keetmist)

Soola, suhkrut

0,75 dl porgandikrõpse (tüki suurus ca 1x1 cm)

0,75 dl kuivatatud jõhvikaid

Pudru saamislugu:

Kasutan pudru valmistamiseks tuttavaid koostisosi: rukist, porgandit ja jõhvikaid. Porgandid on krõpsude kujul ja jõhvikad kuivatatud. Et anda pudrule kergelt mõnusat pähkli maitset, röstin eelnevalt rukkihelbeid kuival pannil mõne minuti.

Lase piim keema, lisa maitseained ja porgandid, helbed ja jõhvikad. Keeda kolm minutit. Lase kaane all veel kolm minutit haududa. Serveerida võib putru soolavõi või koduse keedetud maasikamoosiga. Kõik see kokku annab mõnusa ja väärt toidu, millega on tore oma päeva alustada.

See puder maitseb ka lastele