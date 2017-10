Vaata videot: Tallinn Dolls by Karolin Kuusik sneak-peak

Tallinn Dolls by Karolin Kuusik autori sõnul on kollektsioonis rõivad mõeldud julgetele naistele ning esindavad nelja stiili, sealhulgas näiteks boheemlaslik aga ka šikk pidulik . “Naised on mitmekülgsed. Igas naises on peidus boheemlaslik külg ehk Bohemian Doll, teinekord annab tooni hoopis moderne hoiak ning mõnikord lööb meis välja ülemeelik pidutseja. Loodan, et iga moehuviline leiab kollektsioonist oma lemmiku,” selgitas Karolin Kuusik.

Karolin Kuusiku loodud rõivad ei ole mõeldud ainult moelavadele. “Mind inspireerib alati päris naine – see, kes päriselt ka hakkab rõivaid kandma. Tema looming ei ole mitte lihtsaltsalt vaatamiseks vaid lähtub soovist, et naine kannaks riideid võimalikult palju.

Et kollektsiooni ettevalmistamine on niigi suur ettevõtmine, otsustati sel korral moeshow’d tutvustavad klipid üles võtta telefoniga SonyXZ1. “Pikka aega kasutamise veebipoe jaoks rõivaste pildistamiseks kasutanud profikaameraid, kuid viimasel ajal teeme need hoopis telefoniga – kiirem ja pea sama hea tulemus! Moeshow eel on tegemist palju ja väga mugav on kollektsiooni tutvustavad üles võtta oma stuudios hoopis telefoniga – appi tuli Sony uus tippmudel XZ1!” selgitas Tallinn Dollsi brändjuht Mari Martin. “Olen tulemusega superrahul – videod annavad hästi kollektsiooni iseloomu ning nende kvaliteet lubab neid näidata ka väga suurtel ekraanil.” selgitas Martin. 12ndal oktoobril Tallinn Fashioni Weekil toimunud moeshow suurtel ekraanidel ilutsesidki just selle telefoniga loodud klipid.

