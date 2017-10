Tuntud näitlejanna avaldas, et vähi tõttu eemaldati tal ka munasarjad

Aastal 2008 eemaldati Applegate’i mõlemad rinnad rinnavähi tõttu ning samal aastal kaotas ta nõo munasarjavähile. «Ma saan seda ennetada,» vahendab AOL näitlejanna sõnu. «Ma võtsin asjade üle kontrolli. See on kergendus ning üks võimalus vähem, et võin vähki haigestuda. Nüüd tasub vaid loota, et ma ei jää bussi alla.»

Applegate’il on geeni BRCA1 mutatsioon, mis suurendab vähi tekkimise ohtu. Naine kardab, et kuna tal on kuueaastane tütar Sadie, siis võib ka tema olla selle geeni pärinud. Seetõttu hoiab ta väga rangelt silma peal Sadie toidulaual ja elustiilil. Nende majapidamine on sajaprotsendiliselt öko ning tütar on ise valinud taimetoitluse. Samuti ärgitab näitleja kõiki naisi minema sagedamini arsti juurde ja lasta end kontrollida.