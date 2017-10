Liina Stein tutvustab Tallinn Fashion Weekil Eesti sügistalvist kõrgmoodi

Ekstravagantse, luksusliku ja eristuva stiili poolest tuntud moelooja näitab Tallinn Fashion Weekil lisaks käsitööna valminud teostele ka klassikalisemaid peokleite. Samuti näeb moelaval ka luksuslikke sügisjakke- ja mantleid, mis on kaunistatud pärlitesse või karusnahka. Äsja Pariisi moenädalalt naasnud moelooja Tallinn Fashion Weekist: «Lähen kollektsiooniga TFWle juba kolmandat korda. Enesetunne on mõnus ja nagu alati – naudin loomingu teostamist hoolimata sellest, et mõningad teosed saavad alles nüüd viimast lihvi. Ateljees on nagu alati enne suursündmusi kiire sagimine, ettevalmistused ja töö detailide kallal.» Liina Stein lisab: «Mul varuks veel tõelisi moeüllatusi ja ainueksemplare. Intrigeerivus, filigraansus ja sügavus on vihjed moegurmaanidele. Märksõnadeks on värviküllased lillemustrites sädelevad pitsid, sulgede embus, värviküllus ja klassika.»

Liina Steini sügis-talv 2017 kollektsioon on pühendatud peohooajale, mis visuaalselt väljendub pitside luksuslikkuses, pärlisäras, dramaatiliselt külluslikult lendlevas kõrgkvaliteetses siidis ja tähistaevalikult helkivates romantilistes sulekangastes.

Liina Stein avab novembrikuus uue boutique’i Tallinna Vanalinnas Harju tänaval. Liina Steini kollektsiooni esitlus toimub Telliskivi Vaba Lava teatrimajas täna, 14. oktoobril kell 19.30.