Mida tähendab unes rääkimine?

Tuleb välja, et enamasti öeldakse unes kas «ei» või kasutatakse mõnd vandesõna, kirjutab The Guardian. Tuli ka välja, et mehed räägivad unes tihedamini, kui naised.

Unes rääkimine on üks parasomnia liike, mille alla kuulub näiteks ka unes kõndimine ja õudusunenäod. Teadlased arvavad, et unes rääkimine on seotud närvisüsteemi ülestimuleerimisega, mida põhjustab väidetavalt liigne tehnoloogia kasutamine ja õhtune kohvi joomine.

Sams tuli uuringust välja, et unes rääkimist esineb rohkem inimestel, kes igapäevaelus hoiavad ennast tagasi ja ei ütle kõike välja. Ehk teadvustatud alla surumine avaldub hiljem hoopis unes. Teadlased väidavad, et unes rääkimine ei ole ka seotud unenägudega, seega ei tasu liiga palju tähendust unes rääkimisele omistada.

Unes räägivad ka rohkme lapsed ja enamus inimesi kasvab sellest välja, kuid stress ja ärevus võib selle ka hilisemas eas esile kutsuda.

Üks kindel asi, mida unes rääkimisest saab järeldada on see, et inimene muretseb, millegi või kellegi pärast. Seega, kui see juhtub näiteks su elukaaslasega, siis on igati teretulnud tunda huvi, mis teda võib painata.