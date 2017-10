Loode lõi emakasse augu, pannes ohtu nii enda kui ema

News.com.au kirjutab, et laps pidi seejärel ilmale toodama keisrilõike abil, kuna võimas jalalöök tekitas ohtliku verejooksu ning beebi sattus infektsiooniohtu.

Zhangi nime kandev 35. nädalat rase naine arvas esialgu, et kõht on lihtsalt korrast ära, kuid kui valu läks aina hullemaks ning ta hakkas higistama, pöördus ta oktoobri alguses Pekingi haiglasse. Arstid kahtlustasid emakarebendit ning tegid ultraheli, mille abiga selgus, et beebi jalg oli läbistanud emakaseina.

Naine viidi kiirelt operatsioonilauale ning arstid tõid beebi õnnelikult ilmale. Emakast leiti seitsme sentimeetri pikkune haav. Zhang oli möödunud aastal läbinud operatsiooni, mille käigus eemaldati tema emakast müoome, selle tulemusel tekkinud armkude põhjustaski emakaseina nõrgenemise.

Ema ja laps taastuvad ning on tervise juures. Raseduseaegne emakarebend on väga harukordne komplikatsioon ning tavaliselt juhtub see, kui naine on varem keisrilõike abil sünnitanud.