Postimehe nädalahoroskoop 14.-20. oktoober

Jäär

21. märts – 19. aprill

Oled leidlik ja uuendusmeelne, pähe võib turgatada lausa geniaalseid äriideid. Ent sul tuleb arvestada, et ainult iseenese tarkusest asjade korraldamine ei suju kõige paremini – väga tähtis on heade soovitajate ning asjalike äripartnerite olemasolu. Niisiis tegutse selle nimel, et end õigete inimestega ümbritseda.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Ära proovi kõrvale põigelda sellest, mida südame hääl sulle aina tungivamalt sosistab. Sa vajad väga armastust, ja oled valmis seda ka jagama. Kõhklustest ja häbelikkusest tuleb üle saada, sest suhted ei arene iseenesest – sul tuleb avatud olla ja enda panus anda. Võta ihaldatuga ühendust, ole suhtlusaldis.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled valmis kinni haarama põnevatest töistest väljakutsetest. Tahad oma teadmised proovile panna, ka kolleegidega oma tarkust ja kogemusi jagada. Kuna oled eriti entusiastlik, siis õnnestub sul veel nii mõnigi inimene oma tegemistesse kaasa haarata. Kui neile, kes innustust üles ei näita, ei maksa sul peale käia.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled väga motiveeritud juhul, kui saad teha asju, mis sulle rõõmu, lõbu ja põnevust pakuvad. Niisama tuim töönühkimine ei taha sel nädalal sujuda. Eriline õnneseen oled muidugi juhul, kui töö on sulle ühtlasi ka hobi. Kui see aga nii pole, siis mõtle, mida peaksid tegema, et sellise elukorralduseni jõuda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võta rohkem aega selleks, et olla koos lähedaste inimestega. Suguvõsa mineviku uurimine aitab sul mõista ka iseennast. Kui sul on soov elutingimusi parandada, ehk lausa uude kohta kolida, siis hoia praegu silmad ja kõrvad eriti pärani – võid saada teateid sulle suurepäraselt sobivatest kinnisvarapakkumistest.

Neitsi

23. august – 22. september

Elutempo kisub õige kiireks, suhtlemist ja sebimist on palju. Ootamatud sündmused või sülle sadavad võimalused muudavad su plaane. Väga võimalik, et sul tuleb kuhugi sõita, kas võtta ette retk teise Eestimaa otsa või sootuks piiri taha põrutada. Nii suhtlemise kui reisimise käigus õpid päris palju.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Materiaalsed teemad tõusevad päevakorrale. Tahaksid rohkem raha teenida selliste tegevuste abil, mis on sulle hingelähedased ja samas arendavad. Neljapäevane kuuloomine Kaalude märgis toetab sind nii uute isiklike eesmärkide seadmisel kui kõigest hingest esitatud salasoovide täitumisel.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ju tunnetad, et energiat ja tegutsemislusti on rohkem, maailm on sulle avatud. Oled uudishimulik ja teadmishimuline, tarkade inimeste seltskonda sattudes pead vajalikuks palju küsimusi esitada. Küllap viib elu sind nüüd kokku inimestega, kellelt saad abi, häid nõuandeid ning ehk ka majanduslikku tuge.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võid olla üsnagi endasse tõmbunud, ilmselt vajad aega, rahu ja vaikust selleks, et olulisi asju enda jaoks selgeks mõelda. Tekkida võib huvitavaid ideid, ent esialgu tasuks need veel saladuses hoida. Enne millegi uuega alustamist on hädasti vaja lõpetada asjad, mida oled edasi lükanud või pooleli jätnud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sead uljalt pikemaid eesmärke, tõstad lati enda jaoks kõrgele. Ehkki oled tõesti võimekas, pead arvestama asjaoluga, et üksinda tegutsedes sa väga kõrgele ei küündi, vajad häid koostööpartnereid ja toetavaid sõpru. Kindlasti tasub kuulata, mida teised sulle ütlevad või soovitavad – nende sõnades on palju tõtt.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sulle võidakse teha ettepanek, millega kaasneb suurem vastutus, ent ka võimalus jõuda kõrgemale oksale, sattuda tähelepanu keskpunkti ning teenida kuulsust ja au. Ära võimalust käest lase, aga arvesta, et see tähendab töö tegemist ja vaeva nägemist, ka osutub vajalikuks teadmiste täiendamine ja oskuste lihvimine.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui tunned, et aina lühenevad päevad ja jahenevad ilmad sinus masendust tekitavad, siis on just nüüd õige aeg soodsast viimase hetke pakkumisest kinni haarata ja soojamaareisile põrutada. Passiivne puhkus sind vaevalt et köidab, vajad seiklusi ja närvikõdi, tahad saada eredaid elamusi.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee