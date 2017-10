Järjekordne optiline illusioon hullutab internetti: mis värvi on see kets?

Nicole Coulthard postitas foto ketsist Facebooki küsimusega: on see roosa ja valge või sootuks hall ja akvamariinsinine?

Nicole ise näeb roosa-valget jalanõud, kuid tema sõbratar arvab, et tegu on halli-sinise kombinatsiooniga. Tuhanded kommenteerijad on samuti segaduses ning ei suuda omavahel kokku leppida tennise värvitoonides. Mis värvi näed sina?