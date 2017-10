Moehiiglane loobub karusnahast

Gucci otsus tuleneb pikaajalisest suhtlusest rahvusvahelise karusnahavabaliidu Fur Free Alliance liikmetega Humane Society of the United States (HSUS) ja LAV. Liitu kuulub enam kui 40 loomakaitseorganisatsiooni, kes töötavad ühiselt karusnahakaubanduse peatamise nimel. Eestit esindab liidus MTÜ Loomus.

Gucci karusnahavaba poliitikaga loobutakse naaritsa, koioti, kähriku, rebase, jänese ja karakulli ning teiste spetsiaalselt aretatud või püütud liikide karusnahast. HSUS ja LAV aitavad ka edaspidi Guccil uurida ja vähendada nende mõju loomadele ja keskkonnale.

«Sotsiaalse vastutuse võtmine on üks Gucci põhiväärtustest ja me püüame ka edaspidi keskkonna ja loomade nimel paremini tegutseda. HSUS-i ja LAV-i abiga on Gucci järgmise sammu tegemisel põnevil ja loodab, et see aitab tõsta teadlikkust ja luua uuendusi, mis muudavad luksusmoetööstuse paremaks,» ütles Gucci president ja tegevjuht Marco Bizzarri.

Karusnahast loobumisega liitub ettevõte paljude teiste moemaailma juhtivate brändide ja edasimüüjatega, sh Armani, HUGO BOSSi, Yoox Net-a-Porteri, Stella McCartney-ga ning kuulub nüüdsest rahvusvahelisse Fur Free Retailer programmi.

«Niivõrd suure ja olulise moemaailma tipptegija loobumine karusnahast on kindel märk sellest, et ehtsa karusnaha kasutamine on sõna otseses mõttes moest väljas,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Ka Eesti moeettevõtted ja disainerid on võtnud suuna karusnahavabaduse poole. Tänaseks on Fur Free Retailer programmiga liitunud juba 14 Eesti moeloojat, kelle hulgas näiteks sellised tuntud tegijad nagu Xenia Joost, Reet Aus, Kätlin Kikkas, Reval Denim Guild, Perit Muuga ja paljud teised,» lisas Lepp.