Kuus põhjust, miks valida ideaalmehe asemel lihtsalt hea mees

Daily Maili seksiekspert Tracey Cox väidab, et «õige» otsimisest peaks loobuma, sest kõige parem mees on tegelikult see hea mees, kes sulle ehk alguses igav tundub. See võib olla näiteks sinu hea sõber, keda sa pole kunagi partnerina kaalunud, sest ta on usaldusväärne, hooliv ja armastav ehk teisisõnu liiga hea.

Siin on kuus head põhjust, miks eelistada parterina head meest, mitte seda täiuslikku ja ihaldusväärset, kellest unistad.