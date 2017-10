Parimad pudrumeistrid on rootslased

The Local kirjutab, et Persson rändas Šotimaale, kus pistis rinda parima pudruvaaritaja autasu Kuldse Pudrukulbi nimel teiste kodukokkadega, kes olid kohale tulnud veelgi kaugemalt, näiteks Venemaalt ja Ameerikast.

Võistlejate ülesandeks oli valmistada parim puder, kasutades selleks ainult kaerahelbeid, soola ja vett. Žürii hindas seejärel kokkade loomingut konsistentsi, maitse ja värvuse põhjal.

«Terve mu perekond on nii rõõmus,» ütles Persson pärast võitu. «Ning eriti suur au on tulla võitjaks siin, Šotimaal, kus pudruvalmistamine on sügavalt juurdunud traditsioon. On suurepärane näidata, et puder ei pea olema igav hommikusöök, maailmas on palju pööraseid retsepte.»

Mis on Perssoni parima pudru saladus? Naine selgitab, et oluline on kasutada kvaliteetset toorainet ning mitte kiirustada.

Teises voorus otsiti kõige paremat erilist putru ning selle pani samuti kinni rootslane, sel korral valis žürii võitjaks Per Carlssoni flambeeritud murakate, apelsinikoore ja vahukoorega Põhjamaise pudru.

Pudruvalmistamise maailmameistrivõistlusi peetakse Šotimaal juba 24 aastat.