Ilona Toots: kas 42 on liiga vana, et end käsile võtta?

Kaal kasvas veidi, aga see ei seganud mind. Peagi jäin ka meie teise lapse, poja, ootele ning oma totaalseks pettumuseks tegin kõik täpselt uuesti läbi – pärast rasedust ma õgisin end emiseks.

Kui trepist üles tulles sa ähid, peeglisse vaadates tunned kurvastust ja kummardades on su kõhul lõõtspill oma kõikide voltidega, siis just nii sa end tunnedki. Ja süüdistada pole mitte kedagi peale iseenda ja oma himude. Ehkki, aeg on armutu meie bioloogiliste protsesside vastu ja see, mis 20-aastaselt toimib lihtsalt, ei käi enam nii kergelt 40-aastaselt.

Torkan kohe vahele, et mitte ükski kord pole Aleksei öelnud midagi negatiivset mu gabariitide kohta, aga ta näeb ju, et ma pole iseendaga rahul. Pigem on ta torisenud, kui ma liiga klibuks olen end treeninud, aga seda juhtus vaid kord

Kui tunned end halvasti, tuleb käsile võtta

Olen eluaeg olnud veidi vormikas ja ka sellisena hunnikutes komplimente oma välimuse kohta teeninud. Tegelikult pole asi niivõrd välises, vaid hoopis välise ja sisemise mõnusas kombos. Aga kui inimesel endal on paha oma kestas, siis tuleb midagi sellega ette võtta, arvan ma.

Hämmastaval kombel, mida vanemaks saad, seda vähem häirivad sind väikesed ebailud. Kuni ühel hetkel avastad, et neid ebailusid on saanud rohkem kui ilusid ja siis hakkab tööle häirekell. Nagu minul praegu.

Käisin sisemise rahutusega ringi ja otsisin seda tunnet, mis annab mulle jälle mahlakalt jalaga tagumikku ja sunnib end kokku võtma. Punnitasin mis ma punnitasin, aga kunstlikult teda välja ei kutsu, ja nii kulges mitu aastat. Kui ise ei taha sõltuvusest loobuda, siis keegi teine aidata ka ei saa.

Suve lõpul tundsin endas jääd liikumas. Koos Alekseiga otsustasime «Septembris me ei joo» kampaaniaga liituda. Käisin paaril toitumisloengul, kus sain kinnitust oma varasematele teadmistele või uut infot, vaatasin ära dokumentaalfilmi «What the Health?», ja tundsin, et ma olen vist valmis muutusteks. See ei olnud nii, et põmm! ja nüüd ma olen uus inimene, ikka väikeste sammudega edasi.

Olin juba ammu märganud, et mu keha ei vaja tegelikult enam liha. See tekitas puhitust, väsimust, aga ka kasvatas isu. Mu suureks üllatuseks on loobumine tekitanud ainult häid emotsioone ja mu näonahk tänab.

Müstiline on siinjuures see, et kui ma vahel vaatangi lihatoodete poole, siis on isu millegi järele nagu viinerid, nagitsid vms, mis sisuliselt on – Evelin Ilvest tsiteerides – kräpp ja tähendab, et minus tõmblevad maitseretseptorid, mitte lihaisu!

Lisaks, nagu rusikas silmaauku, kutsus tuttav mind kodu lähedale jalgpalliemade trenni – justkui prõks oleks sisemuses käinud ja ma taasavastasin endas soovi trenni teha. Ootan nüüd pikisilmi õhtusi trenne, nagu vanadel headel aegadel.

