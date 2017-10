Tööstress on Euroopas sageduselt teine tööga seotud terviseprobleem pärast luu-lihaskonna haigusi. Ligikaudu poolte töötajate arvates on tööstress nende töökohal tavaline ning 50-60 protsenti kõigist kaotatud tööpäevadest on põhjustatud justnimelt tööstressist. Järgnevalt räägivad oma loo kaks naist, kes kannatasid tööstressi all ja kogesid omal nahal ka läbipõlemist.