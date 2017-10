Hirmsad faktid: üle poole Eesti lastest on internetist näinud midagi õõvastavat

Rahvusvahelise uuringufirma Norstat viis läbi uuringu ja avastas, et 57 protsenti Eesti lastest peavad internetis hirmutavaks vägivalda, 51 protsenti loomade ja 35 protsenti laste kannatusi. 32 protsenti nimetas hirmsaks nähtud pilte või videoid sõjast ning 27 protsenti haiglatest või operatsioonidest. 38 protsenti on kogenud isiklikku kiusamist interneti teel.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul näitavad uuringud, et lastel on tihti raskusi televiisorist või internetist nähtu ja reaalsuse eristamisega. «Kui vaadata piisavalt palju vägivalda, siis lapse aju reageerib sellele sarnaselt, kui teda ennast oleks kiusatud,» ütles Seliov.

Seliovi sõnul on televisioon ja muu meedia suuresti tsenseeritud ja lavastatud, aga internetist võib leida mida iganes. «Ka päriselt sündinud vägivallategusid. Vanemad peaks rohkem jälgima, mida lapsed vaatavad,» ütles Seliov.

Psühholoog Kätlin Konstabel ütleb, et lastega võiks veebiteemadel rääkida mitte ainult siis, kui jama majas ja vanem tunneb kohustust moraali lugeda. «Internetis toimuv on lastele ja paljudele suurtele igapäevaelu oluline ja tihti tore osa. Kui vahel mõeldakse, et lapse teismeikka jõudes on «rääkimise rong» läinud, siis see on vale – ka teismelistele läheb tegelikult vägagi korda, kui vanem üritab kontakti saada, tunneb tema (neti)tegemiste vastu siirast huvi ja jagab oma mõtteid,» selgitab Konstabel