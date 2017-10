Mehed paljastavad: mida nad arvavad seksist esimesel kohtingul

Elite Dailys jagavad erinevad mehed oma arvamust: aga mis siis, kui naine esimesel kohtingul seksida tahab?

«Ma ei pane seda pahaks, kui naine esimesel kohtingul mehega magab, kuid ma eelistan pisut oodata ja see välja teenida.»

«Mulle meeldib kohe naisega seksida, et näha, kas sobime seksuaalselt. See pole ainus oluline asi suhtes, kuid minu jaoks väga oluline, seega tahan olla kindel, et sobime.»

«Ma tavaliselt ei ihka seksi kellegagi, kellest ma ei hooli. Mul on vaja emotsionaalset sidet, et tekiks tahtmine teisele pühenduda.»

«Ma ei ütleks esimesel kohtingul seksile ära, kuid ootamine muudab mind palju pühendunumaks.»

«Kindlasti mitte. Mitte enne, kui olete üksteist veidi tundma õppinud. Ma ei leia õigustust sellele, et hüpata kohe kellegagi voodisse, kellega oled just kohtunud.»