Miks ei peaks esimese asjana hommikul kohvi jooma?

Toitumisspetsialist ja sportlane Max Lovery soovitab juua kohvi kahetunnise perioodi jooksul ja alles siis, kui oled juba tööle asunud ehk kella 9.30–11.30 vahel, vahendab Daily Mail. Ta väidab, et hommikul tühja kõhu peale kohvi joomine teeb hoopis rohkem väsinumaks.

Kohvi joomise harjumus ei tohiks tema sõnul olla sõltuvus, et igal hetkel, kui tunned väsimust, siis võtad tassi kohvi. Keha peaks ise andma märku, millal ta väikest turgutust vajab. Näiteks enne sportimist on hea juua kohvi, kuna see annab vajaliku energiasööstu.

Arstid ja eksperdid hoiatavad, et liigne kohvijoomine võib kahjustada tervist ja und. Max hoiatab kohvi joomise eest ka õhtul. Näiteks kui sa jood tassi kohvi kell neli pärastlõunal, siis kofeiin püsib su veres kuni kella kümneni ning sel juhul on sul raske magama jääda. Kõige tervislikum oleks aga tema sõnul vahetada kohv välja hoopis rohelise tee vastu.