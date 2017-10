Lugejate kinnitab: ilu saab alguse saunast

Monika kirjutab: «Mina olen emalt kaasa saanud ja ka oma tütardele edasi andnud moenipi, et kõige parema väljanägemise saab naine saunas. Tähtis on puhtus. Saunas käimine, leili võtmine just teismelise eas, kui tekivad esimesed poorid, punnid on leil näonahale väga hea. Samas ka igaõhtune näonaha puhastamine, meigi eemaldamine ja näo pesemine voolava veega on puhta näonaha alus.

Ise olen jälginud seda ja ei ole mingeid näonaha probleeme olnud ja ka kosmeetikut näonaha hoolduseks ei kasuta.»