Karm katsumus: kaheaastaselt arenesid rinnad, nelja-aastaselt algasid päevad, viieselt menopaus...

Austraalias elava Emily ema meenutab, milline šokk oli perekonna jaoks, kui kaheaastane tüdruk hakkas ilmutama puberteedi märke - arenesid rinnad, ilmus tsüstiline akne ning samuti muutus tüdruku kehalõhn tugevaks. Nelja-aastaselt algas tal juba menstruatsioon ning viimase 12 kuu jooksul on tal kasvanud karvad otsaesisele, seljale ja häbemekingule.

Nüüd on kätte jõudnud menopaus koos kõikide raskete sümptomitega, mida kogevad vanemad naised. Emily ema Tam Dover räägib, et ta tütar on väga eneseteadlik ja mõistab, et on teistest lastest erinev, kuid ei saa aru, miks.

«Tal pole isegi olnud võimalust olla väike tüdruk,» on ema süda murdunud. «Nüüd peab ta õppima, kuidas kasutada sidemeid. On väga keeruline talle selgitada, mis toimub.»

Tam ja tema abikaasa, Emily isa, teavad, et see, kuidas nad ise olukorrale reageerivad, mõjutab suuresti seda, kuidas suhtub asjasse tütar, seega püüavad nad rahulikult võtta. «Ma ei taha, et ta toimuvat kardaks,» selgitab Tam.

Emily kaalub 44 kilo ja sündis ta täiesti normaalse beebina. Aga kõigest nädalavanusena asjalood muutusid - ta oli rahutu, nuttis valu tõttu ning tal oli raskusi unega. Samuti hakkas ta kiirelt kasvama. Neljakuusena oli ta juba aastase lapse suurune ning kaheaastaselt arenesid välja rinnad. Kui tal nelja-aastaselt algas menstruatsioon, diagnoositi tal ka Addisoni tõbi, mis tähendab, et tema neerupealsed ei tooda normaalselt hormoone.

Emilyt kimbutavad pidevalt haigused ning lisaks on tal ärevus- ja autismispektri häire. Teda ootab ees hormoonravi, mis on muidugi väga kulukas, kuid millega kaasneb menstruatsiooni lõpp - ja kahjuks ka menopaus, kirjutab Mirror Online.

Ema Tam tõdeb, et hoolimata kõigest on Emily väga õnnelik ja rõõmus laps, ilmselt on ta lihtsalt liiga noor, et täielikult mõista, mida tema konditsioon tegelikult tähendab. Samuti loodab ta, et perekonnad, kes peavad samalaadse murega võitlema, ei tunne nende lugu kuuldes end nii üksinda.