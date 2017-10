Noore Eesti naise pihtimus: kuidas ma sotsiaalmeedia mõjutustel toitumishäire sain

«Sotsiaalmeedia on pilgeni täis hämmastavate kõhulihaste ning veatu figuuriga neidude pilte, kes meile kõigile justkui pidevalt meelde tuletavad, et see on uus norm ning meie ülesanne on ka taoline välja näha,» ütleb Kaisa ise. Siin on tema lugu.

«Kõik saab alguse otsusest. Otsusest muutuda ja teha midagi teistmoodi kui varem. Minul käis see klikk möödunud aastavahetusel. Võtsime 2017. aasta vastu elukaaslasega kahekesi Sydneys. Aastavahetus on ikka selline päev, mil tahaks ennast premeerida võrratu pidulaua ja meelismärjukesega. Kuna elukaaslane on täiskarsklane ning mina tarbin alkoholi üliharva (lihtsalt ei maitse), siis vägijooki me tol õhtul ei pruukinud. Aga midagi hõrku tahaks ju endale ometi lubada! Nii me siis hüppasime oma hilisõhtusel jalutuskäigul Sydney kesklinna kõrvaltänava tanklast läbi ning ostsime endale suure tahvli piimašokolaadi, paki M&M komme ning purgi kihisevat energiajooki.

Selleks ajaks, kui kell lõi keskööd ja taevalaotus täitus võimsa tuleshow'ga, olime soetatud maiuspaladega juba lõpparve teinud. Enesetunne oli muutunud erakordselt kehvaks, süda oli paha ja hinges näris süütunne. Nagu narkomaanil, sai suhkrusõltuvus ja ajutise naudingu ihalus minust taaskord võitu.

Ma ei tahtnud enam kunagi ennast nii näruselt tunda. Suursugust Sydney tulevärki silmitsedes lubasin endale, et 2017. aastal võtan ennast käsile ja vaatan, milleks ma võimeline olen. Soovisin muuta oma kehakoostist, toituda tervislikumalt ning lahti saada pidevast ekstreemsest vajadusest magusa järele. Kibelesin testima oma tahtejõu ja keha suutlikkuse piire.

Esimesel paaril kuul olime täielikud trennimaniakid. Jõusaalist sai meie teine kodu, sest veetsime seal aega viiel kuni kuuel päeval nädalas kaks-kolm tundi korraga. Pool aastat hiljem Eestit külastades lasin teha kehale analüüsid.

Kehakoostis seisuga 7. juuli 2017:

Kaal: 44 kg

Pikkus: 159 cm

Kehamassiindeks: 17,4

Rasvaprotsent: 16

Mis ajendas mind kaalu kaotama?

Lähme algusesse tagasi. Küsite: «Mis su kehal enne siis viga oli?» Täiesti aus vastus oleks, et ei olnudki midagi viga. Kuna olen pisikesest peale tegelenud aktiivselt spordiga (seljataga on kümneid aastaid rühmvõimlemist, balletti ja tantsimist), siis ei ole ma mitte kunagi pidanud maadlema ülekaaluga. Olin ka kaheksa kuud tagasi suurepärases vormis, normaalkaalus ja mul oli arvatavasti paljude naiste silmis ideaalne keha. Mis ajendas mind siis kaalu langetama?

Tänapäeva naiste õlule on pandud koorem näha välja täiuslik. Usun, et teiegi olete märganud, et sotsiaalmeedia on pilgeni täis hämmastavate kõhulihaste ning veatu figuuriga neidude pilte, kes meile kõigile justkui pidevalt meelde tuletavad, et see on uus norm ning meie ülesanne on ka taoline välja näha.

Tunnistan, et jälgin ise samuti Instgramis maailmakuulsaid fitness-staare, kes võistlevad rahvusvahelistel lavadel, kelle päevi täidavad tundidepikkused jõusaalitreeningud ning kelle menüü on väga täpselt paika pandud. Igapäevaselt selliste piltide nägemine avaldab tahes tahtmata mõju inimese ettekujutusele ideaalsest kehatüübist. Nii tundsin minagi ühel hetkel survet «vastata normidele» ning ennast samasuguseks, madala rasvaprotsendi ja perfektse kuuspakiga jõusaalisportlaseks treenida.