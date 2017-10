Homme leiab aset moeinimeste oodatuim sündmus Kuldnõel. Tutvu nominentidega!

Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viie viimase aasta vaates, pidades silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, müügiedu ja ekspordivõimekust.

Kuldnõelale on sel aastal nomineeritud kolm väljapaistvat moeloojat: Kadri Kruus, Kristina Viirpalu, Marit Ilison.

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kuldnõela nominentide Kadri ja Kristina loomingut järgnevalt:

"Kadri Kruus väljendab ennast nahakunstis nappi joont, valitud värve ja praktilisi vorme eelistades. Tulemus on meisterlik ja veenev ning tema looming leidis kiiresti üles disainisõpradest kandjad. Kadri teeb unikaalseid asju, mis on jõudnud stilisatsiooniastmelt kõrgele. Kantav kunst ei pea olema koormatud looja ambitsioonide ega eneseotsingutega, vaid meisterlik, küps ja selge oma näoga."

"Kristina Viirpalu oleks justkui vaba manitsustest, kammitsatest ja reeglitest, mis siin kandis üldisemalt on omased. Tema käekiri on pigem pulbitsev, kirglik ja lõunaeuroopalikult lopsakas kui põhjamaiselt jahe. Tema loodud luksusmoes on palju sümboli staatusse tõusnud ideid, Haapsalu salli haldjakleitidest kuni tikitud bodideni välja, milles saavad kokku tants, draama, iidsed rahvusmotiivid ja kaasaja kirgede torm. Kristina Viirpalu tuntus ei lõpe Eestimaa piiridega - tema loomingu kandjaid on nii Läänemere taga kui ka kaugemal ning just viimasel hooajal tuleb õiglaselt esile tõsta tema saavutused rahvusvahelisel moeareenil."

Kuldnõela žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Marit Ilisoni loomingut järgnevalt: "Marit Ilison paistab silma sügava kontseptuaalse tunnetusega - ta oskab nappide vahenditega jutustada suuri lugusid ja see teeb tema minimalistliku loomingu kordumatuks. Üks müstilisemaid moeloojaid siinmail, keda ei saada silpigi kõmu ega meediakaadreid, kuid kelle riided äratavad moemaastikel tähelepanu ka Eestist kaugemal."

Lisaks Kuldnõelale antakse välja ka Hõbenõel. Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest.

Hõbenõela nominendid on Mare Kelpman, Mari-Liis Saretok, Xenia Joost.

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Hõbenõela nominentide loomingut järgnevalt:

"Kokomo väärib tunnustust oskuse poolest ühendada efektsus ja lihtsus, emotsioon ja kantavus. Omamoodi võiks Maril-Liis Saretoki ristida siinsele moestseenile positiivsuse külvajaks. See pole üldse kerge valik – diibilt tõsine ja tabamatult sügavamõtteline olla näib enamasti palju coolim. Aga selle päikeselise talendi asjad on ehedalt lustakad ja muretult pilkupüüdvad. Populaarsus kandjate hulgas levib kulutulena, milleski on see noor moelooja ilmselgelt naelapea pihta tabanud!"

"Mare Kelpman oskab kangad elama panna sellise energiaga, et moeline vigurdamine oleks juba liig. Terava värvisilma ja täpse proportsioonitajuga meisterlik tekstiilikunstnik eelistab moes pehmust, mugavust, puhta villa puudutust. Mare käekiri on väga modernne ja tänapäevane, kuid paikneb trendituultest puutumatus ajatute disainiväärtuste liigas."

"Xenia Joost tõusis oma julgete siluettide ja disainikeelega esile juba Eestis tegutsedes ning tema ulja vormiga rõivaid, kus ühinevad ida filosoofia ja lääne praktiline meel, saab siin tänaseni osta. Vietnamis on Eesti talent aga leidnud oma tõelise mina. Xenia kasutab rahu ja mässu, rebitud detaile ja litreid, enneolematuid lõikeid ja väga vaoshoitud vorme nii, nagu mitte keegi teine ei Eesti ega kogu maailma moeareenil. Tähelepanu väärivad tema traditsioonilisest ninnu-nännust vabad kollektsioonid julgetele pisikestele isiksustele ja eriti punkidele põnnidele."

Kuldnõela konkurssi otseülekannet on võimalik kolmapäeval jälgida ka Postimehest.