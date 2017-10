Eesti rahvuslik aare Anna Haava läks läbi elu üksildase ja inimkartlikuna

«Laanekivi Mann»

Kui Anna Haavalt enne tema 60. sünnipäeva tema elulugu paluti, vastas ta lühidalt: «Mõtelge lihtsalt nagu oleksin ma surnud, ja leppige andmetega, et: olen sündinud 3. oktoobril (vana kal) 1864 Tartu maakonnas, Kodavere kihelkonnas, Pala vallas, Haavakivi talus.» Temaga samal aastal nägi samuti Kodavere kihelkonnas ilmavalgust Juhan Liiv.

Talu nimest tuli ka Joosepi ja Sohvi perekonnanimi ja ametlikes dokumentides seisid nende lapsed Elisabeth, Anna Rosalie ja Rudolf Haavakivi.

Annal olid ema tumedad juuksed ja tõmmu jume, kuid sinakashallid silmad ja näojooned meenutasid isa.

Luuletaja kasvas üles hästitoimivas talus, kus oli palju loomi ja kus elas peale oma pere ka sugulasi ja abitöölisi. 1869. aastaks oli kogutud raha seitsesada rubla, et talu päriseks osta, kuid pettuse läbi sai selle omanikuks hoopis isa Joosepi õemees. Anna lapsepõlveaega jäi ka isa osavõtt rahvusliku ärkamisaja suurüritustest ning liitumine Jakobsoni leeriga. Isa viiulimäng, jutustused ja raamatute ettelugemine olid fantaasia esimesteks äratajateks. Ja muidugi ahmis tütarlaps endasse kogu koduümbruse looduse hingematva ilu, mis saatis teda kogu ülejäänud elu.

Pataste mõisas oli läti rahvusest piimarentniku tütar Markov avanud kooli, kuhu Anna viidi üheksa-aastaselt. Kool juhatas kätte peale saksa keele ka vene keele, rehkenduse, maateaduse ja piibliloo. See oli läbinisti väike kadakasakslik maailm, milles tüdrukuke end sugugi armastatuna ei tundnud.

1879. aastal viis isa Anna Tartusse pr Hoffmanni erakooli Peterburi tänaval. Järgmisel aastal võeti tüdruk Anna Rosalie Epensteini nime all vastu Gildi tänava kõrgemasse linna tütarlastekooli. Iseloomult arg ja tagasihoidlik Anna tundis oma kodukootud riietega ennast peente kooliõdede hulgas inetu pardipojana ja tal ei siginenud nendega lähemat sõprust. Eelviimasel kooliaastal võtsid vanemad Annale korteri haritud saksa perekonna von Taubede juurde, kus huvituti kirjandusest ja muusikast. Siin sai värsket õhku kaua allasurutud luule- ja muusikaarmastus ja ärkas seni varjul olnud protest ümberrahvustamise vastu.

«Üks Eesti neiu»

Anna lõpetas kooli 1885. aasta veebruaris ja sai kodukooliõpetaja diplomi. Esialgu leidis ta kasvatajakoha proua Krüdeneri heategevuslikus lasteaias. Anna asutas Peterburi tänaval majas nr 27 üüritud korteris kostikodu, hoolitsedes oma sugulaste ja mõnede võõraste majutamise, toitlustuse ja kasvatamise eest. Ta astus ka Karl August Hermanni laulukoori. Seal lauluharjutustel kohtus ta Jaan Lellepiga, kellel oli luulele avatud hing ja võitvalt ilus lauluhääl.

Kui 1886. aasta suvel suri Lydia Koidula, ilmus Postimehes varjunime «Üks Eesti neiu» all luuletus «Koidulale». See oli Anna esimene trükis avaldatud luuletus. Edaspidi ilmusid tema luuletused pseudonüümi Anna Haava all. Järgmisel aastal Hermanni Laulu ja Mängu Lehes avaldatud luuletused aga äratasid juba tõsisemat tähelepanu. Peterburis õppiv Miina Hermann lõi tema luuletuste sõnadele viisid. Esimene luulevihik ilmus 1888. Nii hea vastuvõtu tõttu sai juba 1890 võimalikuks teise vihiku avaldamine. See oli kõige päikesepaistelisem ajajärk Anna Haava elus. Ta võttis andumusega osa Emajõelinna kultuuriüritustest. Tuglas on Anna Haava luulest kirjutades märkinud: «Ta laulis rohkem kui ükski teine ainult enesest ja ainult enesele. Selle lüürika keskmisemaks tundmuseks on armastus.»