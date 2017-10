VAATA OTSE: Tallinn Fashion Week esimene päev

Täna astuvad üles:

18.00 Kristian Steinberg (Loe lähemalt: Moelooja Kristian Steinberg: Iluideaale loovad inimesed, kes ei võta vastutust )

20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Täna algava Tallinn Fashion Week 2017 avab Londonis resideeruv Eesti disainer Karl Kristian Steinberg. Steinberg tutvustab Tallinnas oma esimest naistele mõeldud kollektsiooni. „Kehaideaalide tagaajamine on jõudnud absurdini, seega varieeruvad minu modellid nii vanuses kui proportsioonides,“ ütleb Steinberg. „See on loosungiteta feminism, mis annab sõna üle rõivakandjale. Minu uues kollektsioonis ei tähenda see ühes suuruses vormituid riideid, vaid rõhutab, et tegumood on alati lahendus mis iganes tüüpi kehale!“

Nõukogude Eestis sündinud ja siit perega kaheksakümnendatel põgenenud Steinberg on elanud Rootsis ja Inglismaal. Pagulasena ei julgenud Kristian unistadagi sellest, et pühendada enda elu ühel päeval kunstile. Stockholmis keemia eriala õppides valis ta siiski moeeriala. Tänaseks on ta praktiseerinud ja töötanud selliste disaineritega nagu Alexander McQueen, Halston ja Matthew Williamson. Kristiani konstrueeritud rõivaid kannavad maailma mõjukamad naised nagu Suurbritannia peaminister Theresa May ja Jordaania Kuninganna Rania. Tema meesterõivaste disaine kannavad mitmed tuntud muusikud ja filminäitlejad - JLS laulja Oritzé Williams, Harry Potteri staar Matt Dave Lewis jpt.

Kristian Steinbergi esimene naisterõivaste kollektsioon järgib indiaanipealiku tütre Pocahontase rada modernses ja poeetilises võtmes ning toob esile selle, et suured muutused läbi elu on loomulikud. „Me kohtume noore naisega, kes leiab ka võõrastes tavades ja usus midagi huvitavat, mitte hirmutavat ja lõpuks, me kohtame eksootilist, kuid väärikat õukonnadaami, kes näitas ka siinpool ookeani, et nahavärv on vaid nahavärv…!“ võtab disainer oma kollektsiooni kokku.

Kangas on Kristiani disainiprotsessis kuningas ning Pocahontase reisi illustreerivad Itaalia ja Jaapani päritolu materjalid, mille värvigamma ja tekstuurid lisavad oma dimensiooni. Nn lugu algab õrna puuvillase looriga, kohtub siis etnostiilis žakaar- ja gabardiinkangaga, mida lõpuks murravad organza, udusule pinnaga kreppkangas ja õlise efektiga must nahk.

Steinberg on professionaalne konstruktor ja disainer ning kollektsioonis on mõlemal oskusel suur osakaal. Mitmed rõivaesemed on abstraktsed ning võimalusega neid omamoodi kanda või oma keha ja proportsioonide järgi kohendada. Nagu öeldud, et kehaideaalide tagaajamine on jõudnud absurdini, seega annab kollektsioon eelkõige sõna üle rõivakandjale.

Pocahontas kollektsioon on valminud tervikuna Eestis, koostöös Kristiani Eesti Kunstiakadeemias toimunud kursuse võitnud disaineritega Ester Soidla, Britta- Liisa Brutus ja Kreeta Aidla. Kollektsioon on platvorm, kus koostöö jätkub ka teiste noorte Eesti naiskunstnikega – graafik-animaator ja muusik Grete-Ly Valing, fotograaf Saara Samantha Steinberg ja ehtekunstnik Eva Mirza. Show stilistikat juhendab kunstiline juht Jeffrey Cameron New Yorgist ja show koreograafia kontseptsiooni autor on Jüri Nael. Meediafilmi autor on Sander Antoniak.

