Galerii: Donna Nordica sügistalv aitab ajas uuele aastale vastu kulgeda

Donna Nordica 2017. aasta sügistalvine kapselkollektsioon «Tradizione» räägib kulgemisest, mille kütkes me kõik igal aastalõpul oleme: on kokkuvõtmiste ja südamlike pidude aeg, on aeg olla perega, sõpradega ja töökaaslastega ning koos meenutada lahkuvat aastat ja valmistuda uue tulekuks.