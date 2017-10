Mida teeb Jennifer Aniston pühapäeviti?

Näitlejal on kindlad rituaalid, mis aitavad tal öösel hästi magada. Näiteks jätab ta oma mobiili öösel alati teise tuppa, et see ei segaks und. Samuti võtab ta iga pühapäeva hommik endale aega, et tegeleda ainut iseendaga, kirjutab Travel and Leisure.

Peale selle tegeleb Jennifer veel jooga ja mediteerimisega, mida ta ta teeb iga päev tund aega.

Pühapäevadel aga armastab Jennifer koduseid SPA protseduure koos rahustava muusikaga. Õhtul aga valmistab ta oma perele mõnusa õhtusöögi ja naudib lähedaste seltsi.

Tundub nagu täitsa tavalise inimese pühapäev!