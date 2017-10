Teadlased intervjuus Postimehele: rinnapiim peaks alati olema esimene valik!

Doktorid Alma Nauta, Bernhard Stahl ja Ruurd Van Elburg kohtuvad Postimehega Utrechtis, Nutricia teaduskeskuses. Nende elutöö on seotud beebidega - dr Stahl on uurinud aastaid rinnapiima koostist ning dr Van Elburg päästnud sadu enneaegselt sündinud beebisid. Kõik kolm on aga raudselt veendunud: pole paremat asja maailmas kui seda on rinnapiim. Samas on aga olukordi, kus rinnapiima alati võimalik pakkuda pole ning kui esimesed tuhat päeva on nii kriitilise tähtsusega, siis kuidas saavad vanemad tagada oma lapse parima tervise?

Esimesed tuhat päeva (raseduse alguses kuni teise eluaastani) on aeg, mil on vanematel kõige parem võimalus kujundada seda, kuidas nende lapse elu välja hakkab nägema. Ning see ei tähenda mitte ainult rasedana oma toidulaua jälgimist ning võimalikult pikka imetamisperioodi, vaid ka lapse toitumisvajaduste hoolikat jälgimist ning täitmist.

Beebi pole väike täiskasvanu

Nauta räägib, et kui aastal 1896 tutvustati esimest spetsiaalselt inimlastele väljatöötatud piimasegu, siis oli beebide suremus 1/5. Põhjus oli lihtne: kui emad ei suutnud mingil põhjusel lapsi imetada, siis suure tõenäosusega nad ellu ei jäänud, kuna lehmapiim pole inimbeebile sobilik. «Beebi pole väike täiskasvanu!» rõhutab Nauta. «Ta vajab hoopis teistsugust lähenemist. Näiteks on tema magu viis korda väiksem, ta vajab seitse korda rohkem rauda, neli korda rohkem kaltsiumi ja kolm korda rohkem rasvhappeid.»

Valest toitumisest esimese tuhande päeva jooksul saab aga ka alguse tänapäeva üks suurimatest probleemidest - rasvumine. Nauta selgitab, et just varases eas toimub rasvarakkude ehitamine. Neid ehitatakse valmis teatud arv ning hilisemas eas rasvarakke juurde ei tule, kuigi need saavad kas paisuda või kahaneda. Just seetõttu on väga oluline jälgida, et vale toitumine ei põhjustaks ülemäärast rasvrakkude teket.

Doktor Bernd Stahl on pühendanud oma elu rinnapiima uurimisele ning sõnab, et on sellest vaimustuses: «Inimese piim on kõige komplekssem vedelik maailmas!» Teadlane on jätkuvalt hämmastunud, kui vähe me piimast teame, igal aastal leitakse sellest uusi proteiine. Stahl selgitab, et seedetrakti mikrofloora on nagu džungel ja rinnapiimas leiduvad ühendid on just need, mis panevad beebi «džungli» õigesti kasvama. Ja seda saab ainult rinnapiimast, ka mitte kõige parem piimasegu ei suuda pakkuda beebile sama, mida emapiim.

Rinnapiim on asendamatu

Lisaks on rinnapiim väga unikaalne ning näiteks on leitud, et sama ema rinnast tuleb erinev piim sõltuvalt sellest, kas ta imetab parasjagu poega või tütart. Stahl teab, et kõige parema tervisega lapsed on need, keda on rinnaga toidetud vähemalt esimesed kuus kuud, kuid parem oleks kauemgi. Siis pole enam rinnapiima ülesanne küll nii väga organismi kasvamist toetada, kuivõrd toimida bioaktiivse toena. Asendamatu on rinnapiim ka immuunsuse väljakujunemisel.