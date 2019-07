Igapäevased harjumused, mis mõjuvad ainevahetusele halvasti

Ainevahetus on väga oluline, sest selle tõrkumine võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Ainevahetuse aeglustumise peamine ebameeldiv tagajärg on kaalutõus. Doktor Sidney Fry räägib portaalis Cooking Light, mis võib ainevahetust aeglustada ja kuidas seda vältida. Korrigeerides söömist ja igapäevaharjumusi saab ainevahetust kiirendada.

Hommikusöögi vahele jätmine

Hommikusöögi vältimine on väga levinud viga, mille tõttu ainevahetus kannatab. Öösel magades ainevahetus aeglustub ja hommikul tuleks see väike paast energiarikka söögiga lõpetada. See aga ei tähenda, et süüa tuleks midagi magusat - hilisema veresuhkru taseme languse vältimiseks võiks eelistada midagi valgu- ja kiudainerikast.

Rafineeritud süsivesikutega liialdamine

Rafineeritud süsivesikud erinevad paljuski neist süsivesikutest, mida leidub täisteratoodetes ning puu- ja köögiviljades. Valget jahu ja suhkrut on lihtne seedida ning kehal kulub selleks vähe energiat. Täisteraviljadega tuleb aga rohkem vaeva näha ja see aitab ainevahetusele kaasa.

Kõrge fruktoosisisaldusega siirupi tarbimine

See on väga töödeldud suhkur, mida leidub peale limonaadide ka paljudes snäkkides, maitseainetes, jäätistes ja küpsistes. Kõrge fruktoosisisaldusega siirup (HFCS) võib pikaajalise regulaarse tarbimise järel tõsta metaboolse sündroomi riski. Kehal pole selle lagundamisega vaja erilist vaeva näha ja nii aeglustab see ainevahetust.

Sa ei söö piisavalt

Selleks, et ainevahetust kiirendada ja kaalust alla võtta, on vaja kaloreid. Enda näljutamine on ainevahetuse seisukohalt sama halb kui ülesöömine. Kui keha ei saa normaalseks funktsioneerimiseks pisiavalt energiat, siis ainevahetus aeglustub ja keha ammutab energiat lihaste arvelt.

Sa ei liiguta end piisavalt

Selleks, et ainevahetus töötaks normaalselt, tuleks teha trenni regulaarselt ja järjepidevalt, mitte ainult aeg-ajalt. Samuti tuleb jälgida, et treening ei oleks päevast päeva täpselt sama, sest keha vajab vaheldust ja koormust tuleb tõsta.

Sa ei söö piisavalt valke ja rauda

Ainevahetuse toimimist silmas pidades peab tervislik elustiil olema kooskõlas piisavas koguses valkude tarbimisega. Veidi valke peaks olema igas toidukorras. Rauda leidub näiteks lahjas lihas, kaunviljades ja spinatis. Raud aitab lihaseid hapnikuga varustada ja see omakorda rasva põletada.

Sa jood liiga tihti alkoholi

Klaasike veini on tõesti vaid klaasike veini. Kui palju sa tegelikult jood? Kui sul on harjumus iga õhtu tipsutada, aeglustab see su ainevahetust ja rasvapõletust. Soovides ainevahetust kiirendada tasub eelistada puhast vett.

Sa magad liiga vähe

Keha näeb elus püsimisega iga hetk väga palju vaeva ja puhkamiseks tuleb magades taastuda. Unepuudus põhjustab üksjagu probleeme, mis võivad ainevahetust aeglustada. Pidev väsimus võib märkamatult kaasa aidata harjumusele pidevalt näksida ja eelistada kaloririkkaid toitusid. Ka stress mõjub ainevahetusele halvasti ja seda leevendab kõige paremini korralik ööuni.