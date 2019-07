Mis vahe on armatsemisel ja seksimisel?

1. Motivatsioon on erinev

Armatsemisel on põhiline motivatsioon tunnetada oma paarilist, luua temaga side. Lihtsalt seksimise (ainsaks) eesmärgiks on orgasm. Armatsemine võib kesta vahel tunde, sisaldades endas palju rohkemat kui lihtsalt vahekord.

2. Suhtlus on erinev

Seksi puhul on üsna tavaline rääkida üksteisele nurjatuid mõtteid, kommenteerida tegevust ja nii edasi. Armatsemine annab paarile võimaluse hoopis emotsionaalsemal tasandil oma tundeid väljendada. Mitte, et sel juhul on nurjatused välistatud, kuid nende kõrval on oluline koht ka enda tunnete väljendamisel.

3. Haavatavus on erinev

Seksi puhul pole oluline tihti muu kui lõpuni jõuda ja lahkuda. Armatsemise puhul on aga hoopis vastupidi. Mõlemad osapooled on sügavalt haavatavad, vahel lausa pisarateni. See on mõistetav, kuna armatsemise eesmärk on tunnetada ja luua sügavam suhe.

4. Iseloom on erinev

Seksis on lihtne muuta oma loomust. Hea näide on rollimängud. Kui vaja, võib võtta mis tahes rolli. Armatsedes pole seal ruumi kellelegi teisele peale iseenda. Mõlemad osapooled on avatud ning siirad.

5. Keskendumine on erinev

Seksides võib mõte vahel rändama minna. See tähendab, et sa ei pruugi olla toimuvale eriti keskendunud. Armatsedes on see hetk ainus, mis sinu pähe mahub. Kogu su tähelepanu on partneril, kogu su mõistus ja fookus on käesoleval hetkel, kirjutab EliteDaily.