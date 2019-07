Viis põhjust, miks õhtul treenimine muudab sinu elu

Sa magad paremini

Mitmed uuringud on näidanud, et inimestel, kes teevad õhtul jõutrenni on parem unekvaliteet ja pikem une kestvus kui neil, kes teevad trenni hommikul või lõunal. Korralik puhkus ei ole oluline mitte ainult lihaste kasvatamiseks ja taastumiseks, vaid pikem ja sügavam uni tagab selle, et sa tunned ennast hommikul hästi ja oled puhanud.

Sinu treeningud on paremad

Lisaks sellele, et õhtune treening tagab parema une, paljastavad mitmed uuringud ka seda, et õhtuti on inimene suuteline tegema tunduvalt kõvemini ja intensiivsemalt trenni kui päeval.

Veresuhkru tase on madalam

Uuringud on leidnud, et õhtul treenivate inimeste veresuhkru tase langeb 15 protsenti enam kui nende, kes treenivad hommikul.

Soovitud tulemused saabuvad varem

Inglismaal läbi viidud uuringus leiti, et õhtul treenivad inimesed suudavad jätkata trenniga 20 protsenti kauem ja teevad seda intensiivsemalt kui hommikul treenivad inimesed. See tähendab ühtlasi ka seda, et nad kulutavad ühe treeninguga rohkem kaloreid ja saavutavad oma soovitud tulemused kiiremini.

Sinu keha on treeninguks valmis

Mitte ainult seetõttu, et sul on parem uni taastumiseks, vaid uuringute käigus leiti, et hommikuti on kortisooli tase kehas kõrgem ja see võib pärssida lihaste kasvu. Õhtuti on jälle testosterooni tase kõrgem ja see hoopis suurendab lihaste võimet kasvada, kirjutab Popsugar.