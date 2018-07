6 nõuannet, mida järgida, kui su kallimal on lapsed

Lisaks ka fakt, et sinu partneril on lisaks sinule elus veel teised väga tähtsad prioriteedid. Me ei ütle, et lastega inimestega ei tasuks suhet looma hakata, lihtsalt tuleks arvestada mõningate asjadega.

Ole realistlike ootustega

Sinu ja vanema omavaheline hea läbisaamine ei tähenda seda, et sama head saavad olema ka suhted tema lastega. Ja kui sa lastega hästi läbi ei saa, siis see võib saada teie suhtele saatuslikuks.

On olemas isegi võimalus, et lapsed on teie suhtele armukadedad ja hakkavad seda saboteerima. Ilmselgelt ei juhtu selline asi igakord, aga see oht on olemas. Tasub olla selles osas tähelepanelik, enne kui suhe liiga tõsiseks muutub.

Sinu jaoks peab olema OK, et partner ei ole alati kättesaadav

Lapsed nõuavad palju aega, energiat ja tähelepanu – eriti siis, kui nad on alles väikesed. See võib nende vanema jaoks muuta keeruliseks kõnedele koheselt vastamise või kiirelt sõnumitele reageerimise. Lapsed on prioriteet ja seda võib olla raske mõista, kui endal veel lapsi ei ole.

Tehke selgeks, millised on kummagi ajapiirangud, mitte ainult seoses lastega, vaid ka töö ja muude igapäevaste tegevustega seoses. Siis on teil mõlemal realistlikud ootused selles osas, kui saadaval te üksteisele olete.

Asjad võivad areneda aeglasemalt, kui sa oled harjunud

Sinu partner võtab tõenäoliselt oma laste arvamust arvesse, mis puudutab kellegi uuega deitimist. Ta tahab olla kindel, kas tasub seda inimest oma lastele tutvustada või mitte. Ja ka sinul on tegemist rohkemate inimestega, kui sa oled tavapäraselt suhetes harjunud. Seega ongi parem, kui asjad liiguvad aeglasemalt, siis sa tuled selle olukorraga paremini toime. Asjade aeglaselt arenemine aitab ka lastel harjuda mõttega, et nende vanem käib kellegagi kohtamas ja et sina oled nüüd pildil.

Vaata ette, mida sa laste kohta ütled

Ühel hetkel räägib partner sulle tõenäoliselt sellest, mis tema koduses elus on toimumas ja mida lapsed on korda saatnud. Kõige ohutum on nendel teemadel mitte väga sõna võtta. Kui ta tahab sulle neist asjust rääkida, siis ole lihtsalt kuulaja rollis või küsi avatud küsimusi. Avaldades oma arvamust või vastates midagi konkreetset võib jääda mulje, et kritiseerid tema lapsi ja see ei lõpe hästi.

Mis puudutab eksi, ole neutraalne

Kui eks on ikka veel pildil ja teie suhe muutub tõsiseks, siis pead sa temaga mingil tasemel läbi saama. Isegi kui lahkuminek oli kole ja sinu partner ei ole oma eksist just vaimustuses, siis ei tasu sellegipoolest eksi kohta midagi halvasti öelda. Eksi halvasti suhtumine või temaga suhtlemisest keeldumine toob ainult probleeme.

Ära suru lastega kohtumist peale

On väga põnev mõelda, et kui teil partneriga muutuvad asjad tõsisemaks, on sinul tulevikus suur osa nende laste eludes, aga ära kiirusta nende asjadega. Ära ole liiga kärsitu nendega kohtuma ja lase nende vanemal seda protsessi juhtida. Ideaalis ei peaks sa lastega kohtuma enne seda, kui teie suhe on täiesti ametlik. Võiksite olla enne seda deitinud vähemalt kuus kuud.