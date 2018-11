BETTI ALVER 112: vapper poetess elas üle sõja, nälja, riigipoolse vaenamise ja hingesugulase hukkumise

«Ühevõrra olulised olid Betti Alveri jaoks nii tähekogu, õitsev lill kui ka tuulde räägitud sõna. Kui see kolmainsus meeles püsib, siis on hõlpsam mõista tema elu ja loomingut, siis asetub kõik õigele kohale,» on kirjutanud Enn Lillemets.