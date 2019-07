Tõsta oma seksapiili nelja erakordse meetodiga

1. Altruism on seksikas. Teisi aidatakse ikka selleks, et hädasolevatele inimestele kuidagi kasuks olla, kuid tegelikult saab sellest palju abi ka aitaja ise. Aitamine võib halba meeleolu leevendada ja tuju tõsta ning suurendada ka võimalust, et keegi sind vastu aitab. Lisaks muudab heatahtlik suhtumine ja abistamine sind teiste silmis atraktiivsemaks, kirjutab Psychology Today. 2013. aastal tegi Moore kolleegidega uuringu, milles leidis, et abivalmidus teeb nii mehed kui naised pikaajaliste seksuaalpartneritena atraktiivsemateks.

Miks on abivalmidus seksikas? Uuringu autorite meelest annab see partnerile märku headest geenidest ja näitab, et tegu on inimesega, kes jagab nii kohustusi kui hüvesid. Selles uuringus peeti atraktiivsust tõstvaks abistamiseks näiteks eakate aitamist toidupoes käimisel, kohalikus koolis laste abistamist ja vabatahtliku töö tegemist kodutute varjupaigas.

2. Ole seksikas võõras. Varasemad uuringud on tõestanud, et meile meeldib see, mis on meile tuttav. Uuemad uuringud näitavad aga selget vahet: kui naised eelistavad enamasti partneris tuttavlikkust, siis mehed eelistavad uudsust ja teadmatust. 2013. aastal tegi Little eksperimendi, millest selgus, et mehed hindasid naisi tuntavalt vähem seksikaks, kui nad nägid neist enne kohtumist fotosid.

Miks on võõrad seksikad? Little oletas, et mehed huvituvad võõrastest naistest rohkem seetõttu, et neil on evolutsiooniliselt kasulik paarituda rohkemate partneritega. 2017. aastal leidis aga Salvatore, et ka naised on teatud ajal võõrastest rohkem huvitatud. Nimelt peavad naised ovulatsiooni ajal seksikamaks teise etnilise taustaga mehi ja seda nii pikaajalise suhte kui lühisuhte partneritena. Uuringu autorite sõnul on selle taga alateadlik püüd hoiduda intsestist.

3. Ole loominguline. Seksapiilsust võib tõsta ka see, kui näitad oma loomingulisust. 2006. aastal leidsid Haselton ja Miller, et tsükli viljakal perioodil eelistavad naised rikastele meestele pigem loomingulisi mehi.

Miks on loomingulisus seksikas? Uuringu autorite sõnul on see intelligentsuse või heade geenide tunnus. Kuigi teadlased ei uuringud naiste loomingulisuse mõju meestele, oletasid nad, et see on ka meestele oluline.

4. Ole avatud. Avatud kehahoiak võib anda teisele märgi, et oled temast huvitatud, kuid see võib ka teises sinu vastu huvi tekitada. 2016. aastal juhtis Vacharkulksemsuk uuringut, millega leidis, et ekspansiivne poos (kehaga suurema ruumi võtmine) toob tutvumisportaalides ja kiirkohtingutel edu nii meestele kui naistele.

Miks on avatud olek seksikas? Avatud kehakeelt seostatakse domineerivuse ja heatahtlikkusega, aga ka enesekindlusega, mis on üldtuntud atraktiivne omadus.