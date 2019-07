Kümme asja, mida tuleb puhastada iga nädal

Kui sul on kombeks nädalavahetusel koristada, siis teed sa neid töid ilmselt niikuinii. Aga kui sa oled mugav, siis on aeg end kokku võtta ja kogu pere tööle panna. Good Housekeeping loetleb, mida tuleks pesta või puhastada vähemalt korra nädalas.

Kui sa oled juba otsustanud, et riie on must ja visanud selle mustapesukorvi, siis tuleb see nädala jooksul ära pesta.