Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas aidata enesetapumõtetega lähedast

Alustuseks võime öelda aga lihtsalt «Ma hoolin sinust ja ma olen sinu pärast praegu väga mures» või «Olen märganud sinus muutust ja tahtsin küsida, et kuidas sul läheb». Võib ka otse küsida «Kui inimesed on nii meeleheitel ja kannatavad, siis nad võivad tahta oma elu lõpetada – on sul selliseid mõtteid olnud?». See, et keegi on valmis otse ja keerutamata inimesega tema hingevalust rääkima, annab talle juba lootust ja turvatunnet. Ta saab teada, et ta läheb kellelegi korda, keegi on tema jaoks sel hetkel olemas.

Mõned soovitused, mida meeleheitel kaaslasega suheldes võiks arvestada:

Kui tundub, et suitsiidioht pole suur, aga sul on ometi mure ja kahtlused, siis vali sellest rääkimiseks sobiv hetk – et mõlemad oleks rahulikud ja oleks aega. Kui aga oht on suur, detailne plaan ja soov seda ellu viia on olemas, siis ei tohi oodata ega hoogu võtta. Niipea kui oled aru saanud, et asi on tõsine, kutsu koheselt abi.

Kindlasti ei tohi enesetapumõtetega inimesele lubada, et hoiad suitsiidplaani saladuses. Jah, ta võib küll vihastada ja võib-olla ta ei tahagi sinuga enam kunagi suhelda, aga vähemalt on ta elus ja see on ainus, mis päriselt loeb.

Paku perspektiivi, et kuigi hetkel tundub kõik lootusetu, võiks proovida vastu pidada veel ühe päeva või ühe tunni, alguses viis minutitki – mis iganes variandiga inimene suudab toime tulla. Oluline on saada kõige raskemast hetkest üle ja elus püsida.

Kui vähegi võimalik, suhtle otse. Internetisuhtluses läheb nii palju infot kaduma ja emotsionaalselt keeruliste vestluste puhul on see kriitiline. Me ei saa ka hinnata teise kehakeele jms põhjal, kui tõsine olukord on, lisaks on füüsiline kohalolek alati suuremaks toeks. Telefon on parem kui chat, silmast-silma vestlus parem kui telefon.

Innusta hädas inimest mõtlema enda aitamise võimalustele – kuidas ja kust abi otsida, aruta praktilisi momente, et plaan oleks hästi läbimõeldud. Ole ise ses osas aktiivne, suitsidaalsel inimesel ei pruugi olla just palju energiat. Pigem küsi «kas sobib, kui sulle helistan või läbi tulen?» kui et «kas sa võiksid mulle helistada?». Otsi internetist abivõimalusi, telefonumbreid ja näita initsiatiivi, et neid koos arutada. Ka siis, kui akuutne oht on möödas, aga üldine tunne elu mõttetusest püsib, tuleb ometi abi otsida.

Anna teada, et sinuga rääkides ei pea rakendama enesetsensuuri, mõtlema muljele. Vahel on inimesed palju rohkem valmis enda vigadest rääkima kui avaldama negatiivset infot lähikondsete kohta. Vahel ei taheta rääkida mingitest eluseikadest, vahel tundub viha või hirm emotsioonina, mida ei ole viisakas väljendada.