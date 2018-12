Emilie Rosalie Beermann oli Põltsamaa kihelkonnakooli juhataja tütar. Eduard Bornhöhe Lodijärve mõisapreili prototüüp. Ta oli tulihingeline rahvuslane nagu tema isagi. Seepärast polegi imestada, et just temast sai Eesti Üliõpilasseltsi lipu, millest hiljem kujunes meie rahvuslipp, õmbleja.

Emilie Rosalie oli alustanud haridusteed isa käe all. Noor abiõpetaja Karl August Hermann on kirjutanud tollal kaheksa-aastase Emilie kohta oma päevikusse: «Iseäranis teeb mulle kurvastust ja meele haigeks koolmeistri oma tütar, kellel küll üks hea mõistus on, aga ometi sealjuures väga vallatu ja kogunisti õppida ei taha; on küll kurb lugu, aga mis ma võin teha, trahvida teda ei või, sest see on paha, ja emand ei trahvi ka nõnda, kuidas õigus on.»