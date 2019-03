Kallis, puuduta mind täna siit!

Aga nii nagu meestel, on ka naistel erogeenseid tsoone, mis tihti teenimatult tähelepanuta jäävad (ja mida ei märka hellitada ka need nn professionaalsed armastajad). Ulakas Kaunitar tuletab need punktid naistele ja meestele meelde.

Pea. Inimese pea on koduks miljarditele pisikestele närvilõpmetele, mis muudavad selle kehaosa äärmiselt tundlikuks. Lülitage peamassaaž ja suudlused laugudele eelmängu osaks või pakkuge neid äratuseks mõnel mesimagusal kevadisel hommikul.

Põlveõndlad. Kindlasti ei ole see erogeenne tsoon tüüpilise elumehe ja naisteõgija mõttes, kui iha valla pääseb, kuid üks kirglik Casanova võiks meelde jätta, et põlveõndlate kõditamine pehme sulepintsli või siidrätikuga pakub tavapärasest hoopis erilisemaid naudinguid (eriti mõnus on see siis, kui naise silmad on kaetud ja hellitus tuleb üllatusena).

Kael ja õlad. Mm, just sel põhjusel ongi vampiirid nii seksikad, et nad löövad oma kihvad ohvri kaela ja imevad sealt vere välja. Partnerile oma kaela pakkumine on justkui täielik ja igavene andumine talle. See on seksikas, kirglik ja täiesti uskumatult erutav mõlemale poolele.

Liigu vagiinast veidi ülespoole, stop! Avasta see erogeenne piirkond kõhu alaosas läbi õrnade suudluste ja paku lisastimulatsiooni partnerit sooja hingeõhuga paitades.

Lustakad jalakesed. Jalgade mudimine võib olla äärmiselt erootiline samadel põhjustel kui peamassaaž. Jalatallad on täis punkte, mis on seotud kogu ülejäänud kehaga, mistõttu hea jalamassaaž on mõnuaistingute tekitamises tähtsal kohal. Kelle jaoks tundub see liiga tavaline, proovigu maiustada varvaste kallal neid imedes ja näksides.