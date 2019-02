Tagasivaade: milliseid suupisteid on president oma külalistele varasematel aastatel pakkunud?

Kui heita pilk kümne viimase aasta hõbedakarva suupistekandikuile, mida kokad president Toomas Hendrik Ilvese ajal riigi sünnipäeva vastuvõttudeks on täitnud, siis alati on olnud peategelaseks eestimaine toit ja maitse.

President Ilvese kantselei peakokk Taigo Lepik, kes valmistas teiste kokkade hulgas suupisteid ka Ilvese esimeseks vabariigi aastapäeva vastuvõtuks 2007. aastal, meenutas möödunud aastal, et see oli erakordne ainuüksi seepärast, et toimus esimest korda Tallinnast väljas, Tartus. Toona toodi suupistemenüüsse kõigi maakondade maitseid Harjumaast saarte ja Võrumaani. Näiteks Hiiumaad esindas kadakamarjadega aromatiseeritud lest kergelt vürtsika läätsesalatiga ja Pärnumaad ahjus küpsetatud siig värske kurgi salati ja nõrutatud mündijogurtiga. Valgamaa köögist kõneles metsaseentega põdraliha patee kergelt suitsutatud lambaneeru ja porgandi-metsapähklipüreega, Tartumaast suitsuseakoot kartuli-sibulaleeme ja aedharakputkega. Maiustada sai muu hulgas pohlaželee ja rukkilillega hapukoore-kamakreemi ning astelpajumarmelaadiga.

Üht-teist on Taigo Lepiku sõnul aastatega siiski muutunud. Kui varem kasutati palju catering-firmade abi, siis alates 2011. aastast on laua katmisel sõna antud restoranide peakokkadele üle Eesti. Toidutehnilistest pisiasjadest nimetab ta seda, et loobutud on väikestest napsuklaasidest ja topsidest – säärasel vastuvõtul on need ebapraktilised. «Leidlikkust ja uudsust tuleb aga aina juurde,» ütleb Lepik, meenutades erilistena paari aasta tagust maapirni pulgakommi ja küüliku-kanepi korvikest.