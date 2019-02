Etiketiõpetaja nõuanded, kuidas presidendi vastuvõtul riietuda, istuda ja astuda

Vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu riietuskoodiks on white tie ehk siis tegu on frakivastuvõtuga, mis on väga kindlate nõudmistega, et luua terviklik väljanägemine. Tegu on kõige formaalsema riietuskoodiga üldse, mis on ette nähtud ka kuninglikeks ja diplomaatilisteks üritusteks.

Kõige levinum viga meestel on, et fraki valge vest on liiga pikk ja paistab kuue alt välja. Frakipüksid peavad olema nii kõrge lõikega, et lühike vest püksivärvli ära kataks, aga samas kuue alt välja ei paistaks. Püksirihma ei kanta! Vajadusel võib alternatiivina pükste ülevalhoidmiseks kasutada trakse. Väga tähtis on pükste õige istuvus, et need korrektselt jalas püsiksid. Püksisääred peaksid langema kenasti kinga kannale ning hea tulemuse saavutamiseks tuleb olla ettevaatlik, et need ei oleks pikemad ega lühemad. Vale püksipikkust on ikka ja jälle näha olnud.